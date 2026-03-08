Latvijas tūristu iecienītu valsti tieši pirms skolēnu brīvlaika satricinājusi zemestrīce
Svētdienas rītā 5,3 magnitūdu zemestrīce satricināja daļu Grieķijas.
Latvijas tūristu iecienītu valsti tieši pirms skolēnu brīvlaika satricinājusi zemestrīce

Svētdienas rītā 5,3 magnitūdu zemestrīce satricināja daļu Grieķijas ziemeļrietumu un reģionu ap populāro kūrortsalu Korfu.

Grieķijas mediji ziņo, ka zemestrīce bija jūtama arī Albānijas dienvidos.

Zemestrīces epicentrs atradās cietzemē aptuveni desmit kilometru dziļumā. Sekoja vairāki mazāki pēcgrūdieni.

Daudzi iedzīvotāji pamodās un izskrēja no mājām. Vietējie mediji ziņo, ka dažos reģionos uz laiku pārtrūka elektrība. Bija arī nelieli zemes nogruvumi.

Netiek ziņots par ievainotiem cilvēkiem vai būtiskiem postījumiem ēkām.

