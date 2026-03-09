Idejas, kā garšīgi apēst pārāk gatavus banānus
Tik bieži gadās, ka augļu bļodā samelnējis skumst kāds laikus neapēsts banāns. Nemet to ārā un arī smūtijs nav jāblendē, ja tas jau apnicis. Pamēģini kādu no šīm idejām.
Saldējums
2 porcijām pietiks ar 5 banāniem – nomizo un sasaldē tos. Pēc tam sasaldētus blendē, līdz izveidojas krēmīga masa. Ja grūti blendēt, pielej nedaudz piena. Garšai vari pievienot kakao pulveri, garšvielas, ogas.
Šokolādes un banānu biezenis
4 nomizotus banānus sablendē biezenī, pievieno 2 ēdk. kakao pulvera, ½ ēdk. pūdercukura un 1 ēdk. šokolādes skaidiņu un kārtīgi samaisi.
Aizstāj olas kūkās
1 saspaidīts banāns aizstāj 2 vidējas olas. Tā kā banāns ir salds, cukura daudzumu receptē jāsamazina uz pusi.
Banānu cepumi
Uz katriem 2 banāniem ņem 50 g mīksta sviesta, 150 g smalku auzu pārslu, 100 g miltu un nedaudz ūdens. Banānu saspaidi un samaisi ar pārējiem produktiem. Izveido bumbiņas, liec uz plāts un pieplacini. Cep 15 minūtes 180 grādu karstā cepeškrāsnī. Vari pievienot arī rozīnes, riekstus, sēkliņas.
Vārīts banānu un ābolu biezenis
Nomizo 400 g ābolu un sagriez gabaliņos. Ber katlā, pievieno 150 ml ūdens, 2 ēdk. cukura, 1 paciņu vaniļas cukura un vāri aptuveni 20 minūtes. Pievieno 2 banānus, sablendē, vēlreiz uzvāri un karstu pildi burciņā. Aizvāko.