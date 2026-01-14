Luiss Tomlinsons atklāj, kuram “One Direction” dalībniekam vienmēr bija lielākais zvaigznes potenciāls
Dziedātājs Luiss Tomlinsons atzīst, ka vienmēr ir zinājis, ka Harijam Stailsam pēc “One Direction” būs zvaigznes potenciāls.
“Es vienmēr zināju, ka Harijs turpinās un izdarīs to, ko viņš ir izdarījis — esmu pārliecināts, ka viņš pat ir pārspējis pats savas gaidas tajā, kā viņš ir iekarojis pasauli, bet mēs zinājām, ka viņam ir viss nepieciešamais, lai būtu lielisks mākslinieks,” sacīja Tomlinsons.
Pēc tam viņš piebilda, ka vēl viens grupas dalībnieks, par kuru viņam bijusi laba nojauta kā par solo mākslinieku, ir Nials Horans.
“Par Nialu [Horanu] man arī bija laba sajūta — viņš ir īrs, viņš ir jauks, visiem viņš patīk,” teica Tomlinsons.
Bijušais “One Direction” dalībnieks norādīja, ka parasti nav ļoti ticams, ka no kādas grupas solo karjerā “izsitīsies” vairāk nekā viens vai divi cilvēki. “Vēsture rāda, ka parasti nav vairāk par diviem,” piebilda Tomlinsons.
Viņš arī atzina, ka viņam pašam domas par dzīvi pēc “One Direction” bijušas “sasodīti biedējošas”.
“Es nekad nedomāju: ‘Es būšu tajā [bijušo “One Direction” dalībnieku] grupā, kas gūs panākumus’,” sacīja Tomlinsons.
Citā nesenā intervijā dziedātājs atzina, ka grupas sabrukums 2015. gadā viņu atstājis “šokētu” un smagi satriektu. “Kad “One Direction” izjukām, es biju satriekts, es biju pilnīgi salauzts,” viņš toreiz sacīja. “Es biju mazliet rūgts, laikam tāpēc, ka man tas vienkārši šķita kā vēl viens zaudējums.”
Tomlinsons piebilda: “Tagad es lietas saprotu labāk, un vairs nav tik daudz dusmu. Tā tas ir.”
Vēlāk intervijā viņš sacīja, ka, lai gan viņam pietrūkst grupas biedru, viņam patīk arī “darīt savu lietu” un ka “bija pienācis laiks” pārmaiņām.