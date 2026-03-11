Bedrītis/Rinkevičs sasniedz sezonas pirmā "Elite 16" turnīra pamatsacensības.
Citi sporta veidi
Šodien 20:46
Bedrītis un Rinkevičs pārvar kvalifikāciju un iekļūst “Elite 16” pamatturnīrā
Latvijas duets Ardis Bedrītis/Artūrs Rinkevičs trešdien Brazīlijā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) sezonas pirmajā "Elite 16" turnīrā pārvarēja kvalifikāciju un iekļuva pamatsacensībās.
Latvijas duets, kas kvalifikācijā bija izsēts ar desmito numuru, ar 2-0 (21:19, 23:21) pieveica ar septīto numuru izliktos vāciešus Jonasu un Benediktu Zagšteterus.
Pamatsacensības sāksies ceturtdien.
Pamatturnīrā 24 dueti, sadalīti sešās apakšgrupās, cīnīsies par 18 vietām izslēgšanas turnīrā, grupu uzvarētājiem uzreiz iekļūstot otrajā kārtā.
Sieviešu pamatturnīrā ar trešo numuru izsētas pasaules čempiones Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova, kuras pirmo spēli aizvadīs jau šovakar.
Turnīrs Žuaunpesoā profesionālajā tūrē ir šogad pirmās no septiņām "Elite 16" sacensībām.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.