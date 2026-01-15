Vai seriāla “Stranger Things” finālu rakstīja ChatGPT? Režisore komentē fanu spekulācijas
Pēc dokumentālās filmas “One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5” pirmizrādes sociālajos tīklos izcēlās diskusijas par iespējamu mākslīgā intelekta izmantošanu seriāla “Stranger Things” noslēguma tapšanā.
Pēc tam, kad filmā “One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5” bija redzams brīdis, kurā seriāla veidotāji Ross un Mets Daferi izmantoja “Google” dokumentu, lai strukturētu savas idejas seriāla noslēgumam, un kadros ar viņu klēpjdatoriem daži fani pamanīja pārlūka cilni, kas, iespējams, bija ChatGPT, fani sāka spekulēt, ka seriāla veidotāji varētu būt izmantojuši mākslīgo intelektu, lai rakstītu seriāla finālu.
“Vai mēs vispār esam pārliecināti, ka viņiem bija atvērts ChatGPT?” komentējot sociālajos tīklos izplatīto fragmentu, komentēja režisore Martina Radvana.
Radvana apšaubīja šīs spekulācijas, piebilstot: “Ir ļoti daudz pļāpu, kur [sociālo tīklu lietotāji] saka: “Mēs īsti nezinām, bet pieņemam.” Bet man šķiet — vai tad gandrīz visiem tas nav atvērts, lai ātri kaut ko sameklētu?”
Lai gan viņai nebija tiešas informācijas par to, vai ChatGPT patiešām tika izmantots — un paši brāļi Daferi šīs spekulācijas nekomentēja — Radvana apšaubīja fanu pieņēmumus. “Neviens faktiski nav pierādījis, ka tas bija atvērts,” viņa sacīja. “Tas ir tāpat kā turēt iPhone blakus datoram, kamēr raksti stāstu. Mēs vienkārši izmantojam šos rīkus… paralēli darot vairākas lietas. Tāpēc visu laiku notiek ļoti daudz kas.”
Radvana noliedza, ka būtu redzējusi “neētisku ģeneratīvā mākslīgā intelekta izmantošanu scenāristu istabā” populārajam “Netflix” seriālam. “Cilvēki domā, ka “scenāristu istaba” nozīmē, ka visi tur sēž un raksta. Nē, tā ir radoša domu apmaiņa. Tas ir stāsta attīstības process,” viņa skaidroja. “Būt scenāristu istabā ir milzīga privilēģija un dāvana — iespēja to visu redzēt.”
“One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5” dokumentēja, kā Mets un Ross gatavojās uzņemt seriāla noslēdzošo sezonu. Kameras sekoja viņiem aizkulisēs — scenāristu istabā, uzņemšanas laukumā un dienās pirms ražošanas beigām. Pēc tam, kad daļa fanu jau iepriekš pauda neapmierinātību ar to, ka seriāla fināls neesot pienācīgi noslēdzis visas sižeta līnijas, dokumentālā filma izpelnījās kritiku arī par to, ka tajā parādīts, cik ļoti Ross un Mets kavējās ar noslēguma sērijas scenārija pabeigšanu.
Paziņojumā, kas tika publicēts pirms dokumentālās filmas pirmizrādes, brāļi Daferi norādīja, ka šis darbs ir domāts seriāla faniem un ikvienam, kurš “vēlas zināt, kā top liela mēroga Holivudas produkcija”.