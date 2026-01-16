Mets Deimons uz sarkanā paklāja ierodas kopā ar savām reti redzētajām meitām
Lepnais tēvs Mets Deimons nespēja slēpt smaidu, ierodoties uz sarkanā paklāja kopā ar savām publiski reti redzētajām četrām meitām un skaisto sievu.
Pozējot fotogrāfijām, aktiera vidējā meita Džija (17) nespēja atturēties no ķircinošas piezīmes par savu slaveno tēvu un to, kā viņš stāv kameru priekšā. Metam Deimonam (55) un viņa sievai Lusianai (48) ir vēl divas kopīgas meitas – Izabella (19) un Stella (15). Lusianai ir arī meita Aleksija (25), kura nākusi pasaulē viņas iepriekšējā laulībā ar Arbello Baroso, un ir ļoti pieķērusies savam patēvam Metam.
Mets Deimons ar sievu Lusianu un meitām filmas “The Rip” pirmizrādes vakarā Ņujorkā
Visas četras meitas bija ieradušās uz sava tēva jaunās filmas “The Rip” pirmizrādes vakaru Ņujorkā. Jauno ekranizējumu Deimons uzņēmis kopā ar ilggadējo draugu Benu Afleku (53).
Lepnais tēvs pozēja fotogrāfijām kopā ar sievu Lusianu, kura izskatījās lieliski spilgti sarkanā kleitā, kā arī ar meitām Džiu, Izabellu un Stellu. Mets uz sarkanā paklāja fotografējās arī kopā ar audžumeitu Aleksiju.
Īpašu uzmanību izpelnījās brīdis, kad Mets kopā ar Benu iepozēja fotogrāfijām – tieši tad meita Džia viņu draudzīgi nokritizēja. Asprātīgā pusaudze pamanīja, ka tētis ļoti stīvi stāv blakus savam Holivudas draugam. Kā redzams videoklipā, ar kuru platformā “X” dalījās “Entertainment Tonight”, Džia nekavējoties pajokoja par neveiklo pozu. “Kāpēc tu tā stāvi?” viņa dzirdama jautājam tēvam, pēc tam atdarinot viņa pozu – nedaudz saliecoties uz priekšu un izplešot rokas uz sāniem. Mets sadzirdēja viņas teikto, savilka seju komiskā izteiksmē un tad pasmējās par meitas aizrādījumu.
Vēlāk Bens Afleks pirmizrādes vakarā reportieriem pastāstīja, cik “brīnišķīgs tēvs” viņaprāt ir Mets. Aktieris žurnālam “US Weekly” sacīja: “Laiku pa laikam es atgriežos pie atziņām par Metu, ko jau zināju, bet biju piemirsis. Godīgi sakot, man nepārtraukti tiek atgādināts, cik lielisks tēvs viņš ir un cik izcils aktieris.”
Mets satika Lusianu 2003. gadā Maiami. Tolaik aktieris filmējās komēdijā “Stuck on You”, bet viņa nākamā sieva strādāja par bārmeni Sautbīčas rajonā.
Mets nesen atklāja, ka laikā, kad iepazinās ar Lusianu, viņa patiesībā uzskatījusi, ka aktiera draugs un kolēģis Bens Afleks ir “tas smukākais džeks”. Šonedēļ piedaloties Hovarda Sterna šovā kopā ar Benu, Mets tika iztaujāts par šo stāstu un atbildēja: “Tā ir tīrākā patiesība. Pēc tam, kad bijām kopā kādu laiku, droši vien dažus mēnešus, viņa to atzina. Es, šķiet, satiku viņas labāko draudzeni no vidusskolas, un izrādījās, ka viņas abas bija kopā noskatījušās “Labo Vilu Hantingu”. Viņas draudzene domāja, ka smukais esmu es, bet Lusiana uzskatīja, ka smukais ir Bens.”
“Tā viņa man par to atzinās… un es prātoju: “Vai tu neesi izvēlējusies nepareizo?” To viņa man pateica pirms 23 gadiem,” smejoties pastāstīja Mets. Šī amizantā atzīšanās neizpostīja viņu turpmākās attiecības. 2006. gadā – divus gadus pēc iepazīšanās pāris apprecējās. Viņu laulību mēdz uzskatīt par vienu no stabilākajām mūžam mainīgajā Holivudā.