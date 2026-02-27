VIDEO: Krimā likvidēts vērtīgs Krievijas armijas kadrs un iznīcināta okupantu pretgaisa aizsardzība
Ukrainas Speciālo operāciju spēkiem Krimā izdevies likvidēt vienu no pieredzējušākajiem Krievijas virsniekiem pretgaisa aizsardzības jomā.
Nesenā uzbrukumā Krimā tika likvidēts Krievijas pretgaisa aizsardzības virsnieks pulkvežleitnants Hasans Tumgojevs nesenā. Krievijas avoti ziņo, ka viņš komandēja "S-400" pretgaisa raķešu sistēmas bataljonu un gāja bojā, mēģinot atvairīt uzbrukumu.
Uzbrukums notika naktī uz 25. februāri. Ukrainas bezpilota lidaparāti veica precīzus triecienus pa okupantu pretgaisa aizsardzības pozīcijām, atklājot sistēmas ievainojamības. Rezultātā tika iznīcinātas galvenās sistēmas sastāvdaļas: "S-400" palaišanas iekārta, radara stacija un atbalsta aprīkojums.
Tumgojevs tika uzskatīts par pieredzējušu pretgaisa aizsardzības speciālistu un ļoti vērtīgu kadru. Viņš absolvēja Jaroslavļas Augstāko militāro akadēmiju. Saskaņā ar Krievijas avotiem virsnieka uzdevums bija nodrošināt militāro un infrastruktūras objektu piesegšanu Krimā.