Viens no šī brīža populārākajiem seriāliem "Heated Rivalry" iedvesmo hokejistu "iznākt no skapja"
"Heated Rivalry" ir kļuvis par vienu no šī gada negaidītākajiem seriālu hitiem, iegūstot milzīgu popularitāti kopš debijas 2025. gada novembrī. Šis seriāls, kas stāsta par hokejistiem, kuru dzīves ir saistītas ne tikai ar sportu, bet arī ar viņu seksualitāti, ir radījis plašu rezonansi un iedvesmojis arī reālus hokejistus beidzot “iznākt no skapja” un dalīties ar savu patieso identitāti.
Hokeja spēlētājs Džesijs Kortuems, iedvesmojoties no populārā Crave/HBO Max seriāla, pavēstījis, ka “daudziem hokeja pasaulē esošajiem gejiem, kuri “dzīvo skapī”, “Heated Rivalry” panākumi ir ļoti smagi.”
“Nekad savā dzīvē nebiju domājis, ka kaut kas tik pozitīvs un pilns mīlestības var nākt no tik maskulīna sporta,” viņš piebilda. “Pēdējās nedēļas man bija grūtas, cenšoties izteikt šīs emocijas vārdos, baidoties no ietekmes uz komandas dinamiku un citiem. Šodien es pieņēmu lēmumu beidzot pastāstīt savu hokeja ceļu un savu stāstu. Esmu ārkārtīgi pateicīgs par visiem pozitīvajiem komentāriem, ko saņēmu no bijušajiem komandas biedriem un skolas laika draugiem.”
Kortuems vēlāk dalījās ar savu ceļojumu emocionālā “Facebook” ierakstā, rakstot par to, kā viņam bija grūti samierināt savu seksualitāti ar sportu, kad viņš bija jaunāks, un lielu daļu no savas karjeras viņš pavadīja "dzīvojot skapī".
Kortuems rakstīja, ka viņš beidzot ir gatavs iznākt, norādot, ka to iedvesmojis “Heated Rivalry” panākumi, kas seko romānam starp diviem hokejistiem, kuri “dzīvo skapī” – Šeinu Holanderu un Iļju Rozanovu.
Hokejists raksta, ka “ilgu laiku ledus hallē nejutos kā vietā, kur varēju būt pats. Jutos, ka man bija jāslēpj daļa no sevis pārāk ilgi,” viņš rakstīja. “Augot kā jaunākajam no četriem dēliem, sports un konkurence nebija tikai tas, ko mēs darījām. Tā bija mūsu identitāte. Kā jaunietis es nēsāju nastu, kas neiederējās tajā pasaulē – es mīlēju spēli, bet dzīvoju pastāvīgās bailēs. Es domāju, kā varētu būt gejs un spēlēt tik grūtu un maskulīnu sportu.”
Kortuems turpināja: “Nedomāju, ka šīs divas pasaules varētu pastāvēt vienā cilvēkā, nemaz nerunājot par to, ka tās varētu sadzīvot vienā ģērbtuvē. "17 gadu vecumā es pametu skolas hokeja komandu un draudzību, ko biju izveidojis jau no agras bērnības.”
Kortuems sacīja, ka vēlāk viņš atgriezās pie hokeja spēlēšanas “augstā līmenī” kā pieaugušais, taču “joprojām nevarēju pilnībā atklāt sevi savās hokeja komandās.”
“Iekšēji es joprojām biju tas puisis no Minesotas, kas slēpjas,” viņš izskaidroja. “Kā daudziem hokeja spēlētājiem, kas “dzīvo skapī”, atklāt, kas es patiesībā esmu savai komandai, izmainītu visu uzreiz, viņu viedokli par mani, varētu pievērst negatīvu uzmanību komandai ar geju spēlētāju, tāpēc es nekad neizmantoju šo iespēju. Es katru nedēļu pavadīju ģērbtuvē ar puišiem, kurus cienīju, taču joprojām nejutos pietiekami droši, lai viņiem atklātu savu patieso identitāti. Pat kad sarunas pārgāja uz sievām, ģimenēm vai attiecībām, es ātri mainīju tēmu. Ja nu vajadzēja, es vienkārši teicu, ka esmu viens, pat, ja ar kādu satikos.”
Galu galā Kortuems sacīja, ka 2017. gadā viņš atrada sabiedrību geju hokeja turnīrā, kas bija dzīvi mainošs piedzīvojums. Tagad viņš spēlē “Cutting Edges Hockey Club” komandā – LGBTQIA+ hokeja komandā Vankūverā, Kanādā. Kortuems sacīja, ka viņš “beidzot ir atradis savu mieru” un jūtas, ka “uz ledus ir vieta visiem no mums.”
Runājot par sportistiem, kuri joprojām “dzīvo skapī”, viņš piebilda: “Es vēlos, lai jūs zinātu, ka ir cerība un ka jūs neesat vieni. Ir dzīve un dziļa laime, kas jūs gaida uz jūsu ceļa. Jūs tiksiet cauri tam, un viss būs kārtībā.”
“Heated Rivalry” šobrīd ir Crave skatītākais oriģinālseriāls un viena no populārākajām seriālu izvēlnēm HBO Max. ASV “Heated Rivalry” ir pārsniedzis simtiem miljonu skatīšanās minūšu, kas demonstrē lielu skatītāju iesaisti un interesi. Seriāls ir regulāri top pozīcijās HBO Max skatītāko sēriju sarakstos un ir dominējis straumēšanas platformas grafikā dažos periodos.
Seriāls ir izraisījis lielu reakciju sociālajos tīklos, izveidojis fanbāzi un ietekmējis kvīru naratīvu popularitāti televīzijā, kļūstot par runas objektu gan fanu, gan kritiķu vidū.