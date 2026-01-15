Pret “Emmy” balvas ieguvēju Timotiju Basfīldu izvirzītas apsūdzības par bērnu seksuālu izmantošanu
Ar “Emmy” balvu godalgotais aktieris un režisors Timotijs Basfīlds, pazīstams ar lomām tādos seriālos kā “The West Wing” un “Thirtysomething”, ir nonācis tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā saistībā ar nopietnām apsūdzībām par bērna seksuālu izmantošanu. Ņūmeksikā pret viņu ierosināta krimināllieta, un aktieris šobrīd atrodas apcietinājumā bez iespējas iemaksāt drošības naudu.
Tiesnese trešdien, Timotija Basfīlda pirmajā tiesas sēdē Ņūmeksikā, piemēroja aktierim apcietinājumu saistībā ar vairākām apsūdzībām par bērnu seksuālu izmantošanu. Tāpat tiesnese noteica 29. janvāri kā termiņu pirmstiesas uzklausīšanai.
68 gadus vecais Basfīlds otrdien pats ieradās pie vietējām varasiestādēm, lai stātos pretī apsūdzībām par bērnu seksuālu izmantošanu, dažas dienas pēc tam, kad tika izdots aresta orderis aktierim, kas pazīstams no seriāla “The West Wing”.
Godalgotais aktieris, ierodoties varasiestādēs, noliedza apsūdzības un, kā norādīts viņa advokāta Lerija Steina paziņojumā, ir “apņēmības pilns attīrīt savu vārdu”.
Trešdien Steins sacīja, ka Basfīlds ir brīvprātīgi veicis poligrāfa (melu detektora) testu un to nokārtojis. “Timotijs Basfīlds noliedz kriminālsūdzībā izteiktās apsūdzības un uzsver, ka tās ir pilnīgi nepatiesas. Kā brīvprātīgu soli viņš pakļāvās neatkarīgam poligrāfa izmeklējumam saistībā ar šīm apsūdzībām un to nokārtoja.”
Otrdien Ņūmeksikas kriminālaizsardzības advokāts un bijušais štata prokurora vietnieks Džons V. Dejs atzina, ka Basfīlda aizstāvība, visticamāk, lūgs tiesnesi atbrīvot aktieri no apcietinājuma. Prokurori savukārt iesniedza “lūgumu paturēt Basfīlda kungu apcietinājumā, kamēr lieta virzās cauri tiesu procesam,” tiešsaistes paziņojumā norādīja Bernaliljo apgabala prokurors Sems Bregmens.
Štata paātrinātajā lūgumā par pirmstiesas apcietinājumu prokurori apgalvoja, ka Basfīlds “rada pastāvīgas un nopietnas briesmas bērniem un sabiedrībai”. Viņi norādīja, ka viņa rīcība atspoguļo “aprēķinātu ievilināšanas modeli, robežu trūkumu un profesionālās autoritātes izmantošanu, lai piekļūtu nepilngadīgajiem”.
“Obligātās personas rīcība liecina par gatavību izmantot uzticības amatus; spēju izdarīt noziegumus profesionālā vidē, kas šķiet droša; rīcības trivializēšanu un noliegšanu; piekļuvi bērniem caur savu profesiju; neatbilstošas uzvedības modeli vairāku gadu desmitu garumā,” teikts dokumentos.
“Izmeklēšanā liecinieki pauda bailes no atriebības un kaitējuma karjerai par ziņošanu par apsūdzētā rīcību, kas vēl vairāk uzsver viņa spēju iebiedēt un apklusināt citus.”
9. janvārī tika izdots aresta orderis režisoram un “Emmy” balvas ieguvējam aktierim. Albukerkes policijas departamenta izmeklētājs iesniedza kriminālsūdzību apsūdzības atbalstam, kurā norādīts, ka bērns ziņojis par Basfīlda neatbilstošu pieskaršanos.
Šīs darbības — kas, iespējams, notikušas, kad bērnam bija 7 gadi — esot notikušas seriāla “The Cleaning Lady” filmēšanas laukumā, kuru Basfīlds režisēja un kurā pats piedalījās. Tiek apgalvots, ka Basfīlds bērnam pieskāries trīs vai četras reizes, kā arī vēl piecas vai sešas reizes, kad bērnam bija 8 gadi.
Policijas izmeklēšana par apsūdzībām pret Basfīldu sākās 2024. gada 1. novembrī pēc tam, kad Ņūmeksikas Universitātes slimnīcas ārsts informēja policiju par iespējamu seksuālas vardarbības gadījumu. Toreiz neatkarīga ārēja izmeklēšana, ko veica “Warner Bros”, lai pārbaudītu apsūdzības par neatbilstošu rīcību filmēšanas laukumā, secināja, ka “nav apstiprinošu pierādījumu” neatbilstošai uzvedībai.
Basfīlda sieva, seriāla “Little House on the Prairie” aktrise Melisa Gilberta, pēc aresta ordera izdošanas, kā ziņots, izdzēsa savu “Instagram” kontu. Gilbertas pārstāvis sacīja, ka aktrise turpinās atbalstīt savu vīru un uzrunās sabiedrību atbilstošā laikā.