Grezns vakars - ne tikai uz sarkanā paklāja! Ar kādu ēdienu šogad pārsteidza “Zelta Globuss”
Ja ir kaut kas, ko Holivuda ņem tikpat nopietni kā sarkanā paklāja modi, tad tas ir ēdiens un dzērieni, kas gaida zvaigznes, kad tās beidzot apsēžas. “Zelta Globuss”, kas tiek uzskatīti par vienu no prestižākajiem kino apbalvojumiem, piedāvā ne tikai greznu atmosfēru, bet arī ar ēdienu, kas atbilst šai augstākās klases atmosfērai.
Vēl nesen "New York Times" slejas autors Kails Bjūkenans dalījās ar nelielu ieskatu “Critics Choice Awards” balvu ceremonijas ēdienā, platformā “X” publicējot fotoattēlu ar tā dēvēto “uzkodu šķīvi”, kas izraisīja plašas diskusijas sociālajos tīklos. Fotoattēls, kurā redzams mazs šķīvis ar nelielu daudzumu ēdiena, uzreiz piesaistīja lielu uzmanību un izraisīja daudzas reakcijas komentāros.
Komentāru sadaļā vairāki “X” lietotāji, izmantojot humoru un ironiju, izteica savu viedokli par šķīvja saturu, salīdzinot to ar lidmašīnas ēdienu. "Kas tas vispār ir?", "Visi tāpat ir uz 'Ozempic'", "Es pat varētu pagatavot labāk", "Apkaunojoši" – šādi bija dažādi komentāri, kas atsaucās uz ēdienu, ko pasniedza šajā prestižajā balvu ceremonijā.
Aktieris Stellans Skarsgārds, kurš piedalījās ceremonijā, vēlāk atklāti kritizēja “Critics Choice Awards” izvēlēto ēdienu, atzīstot, ka viņš bija ļoti "vīlies" tajā. Atsaucoties uz tagad jau virāli izplatīto fotogrāfiju, kurā viņš šķita aizņemts ar savu ēdienu visas vakara garumā, Skarsgārds sacīja: "Ja paskatīsieties uz šo bildi, es neskatījos uz ēdienu ar prieku. Esmu ļoti vīlies par ēdienu."
Tas radījis interesi – ar ko šogad cienāja vēl viena prestiža ceremonija – “Zelta Globuss”?
Pagājušajā gadā, kad “Zelta Globusu” saņēma arī latviešu režisora Ginta Zilbaloža filma "Straume", no foto, ar kuru dalījās Zilbalodis, varēja noprast, ka maltītē tika pasniegts gan sušī, gan salāti. Šogad ēdienkartē ir iekļauti līdzīgi kulinārijas pārsteigumi, ko piedāvā restorānu ķēde "Nobu”.
Šogad “Nobu” ēdienkartē bija ieļauts kaviārs, lobsteru salāti ar pikantu citrona mērci, laša nigiri, tuna nigiri un miso melnais tuncis. Desertā viesi baudīja balto šokolādes musu un matcha kūku, ko rotāja spīdīga ēdama monēta, uz kuras bija “Zelta Globuss” simbols.
Papildus ēdienam un dzērieniem, “Zelta Globuss” 2026. gada dāvanu maisi bija vēl viens grāvējs. Tie bija novērtēti ar gandrīz 1 miljonu ASV dolāru. Dāvanu maisiņi ietvēra retas vīna pudeles.
Salīdzinot ar slavenajām skumjajām porcijām, kas tika pasniegtas citos pasākumos pagātnē, šī gada “Zelta Globuss” svētki šķiet daudz dāsnāki. Un, šķiet, ka viesiem tiešām bija maz iemeslu sūdzēties.
