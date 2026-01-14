Amerikānis laimē milzu džekpotu, 20 gadus darot vienu un to pašu lietu
“Kas lēni nāk, tas labi nāk,” varētu padomāt kāds ASV Mičiganas štata iedzīvotājs, kurš 20 gadus pacietīgi piedalījies štata loterijā. Beidzot viņam uzsmaidīja lielā veiksme, jo viņam izdevies laimēt “Lotto 47” rekordlielo džekpotu — viņa taktika visus šos gadus bijusi nemainīga.
32,91 miljona dolāru (28,24 miljoni eiro) laimesta ieguvējs, 73 gadus vecais Makomba apgabala iedzīvotājs štata loteriju rīkotāja “Michigan Lottery” amatpersonām paziņojis, ka skaitļus 02-03-12-15-16-33 viņš izvēlējies kopš brīža, kad sāka piedalīties šajā loterijā.
“Es jau 20 gadus spēlēju “Lotto 47”, un vienmēr esmu spēlējis vienu un to pašu skaitļu virkni,” sacīja veiksminieks, kura vārds netiek norādīts. Šie skaitļi bija izvēlēti biļetē, kuru viņš iegādājās 13. decembra izlozei, kas viņam atnesa “Lotto 47” visu laiku lielāko laimestu, vēsta “upi.com”.
“Kad pārbaudīju savu biļeti, uzreiz pamanīju, ka esmu atminējis trīs skaitļus, un domāju: “Vismaz atgūšu 5 dolārus.” Kad redzēju, ka esmu atminējis pārējos skaitļus, es berzēju acis un pārbaudīju biļeti vēlreiz, jo nevarēju noticēt tam, ko ieraudzīju,” viņš sacīja.
Viņš nebija vienīgais, kurš nespēja noticēt savai veiksmei. “Es piezvanīju bērniem un viņiem pastāstīju, bet viņi man neticēja un atnāca pārbaudīt biļeti. Mēs bijām tik satraukti! It nemaz negaidīju, ka iegūšu tādu balvu, tāpēc vēl neesmu visu pilnībā aptvēris.”
Iespējams, viņš joprojām nav lāga noticējis savai veiksmei, taču galvā jau ir idejas, ko ar laimestu iesākt. Pirmais, ko viņš iegādāsies, ir jauni apavi. Pēc tam padalīsies laimestā arī ar ģimeni un plāno nopirkt jaunu automašīnu.