“Paziņojumu par laimestu es pārlasīju atkal un atkal” - otro reizi "Senatnes loterijā" laimēts viens miljons eiro
Šogad jau otro reizi kādam izdodas laimēt vienu miljonu eiro. Šo laimestu ir iespējams laimēt "Senatnes loterijā", ko organizē VAS “Latvijas Loto”.
Laimētāja ir kāda kundze no Vidzemes, kura vēlas saglabāt pilnīgu anonimitāti. Laimesta dienā pirms darba, ap pulksten septiņiem no rīta viņa bija apsēdusies izdzert rīta kafiju ar telefonu rokās un nolēma iegādāties vienu loterijas biļeti – "Senatnes loteriju". Laimētāja jau iepriekš bija vairākkārt piedalījusies "Senatnes loterijā". Laimētāja pastāstīja, ka nekādas priekšnojautas neesot bijis, bet, atklājot biļeti un saprotot, kas tikko ir noticis, pirmā doma bijusi sazvanīt savu pieaugušo bērnu.
“Bija jāiet uz darbu. Gāju, bet bija grūti, kamēr nebiju parunājusi ar savu bērnu. Paziņojumu par laimestu es pārlasīju atkal un atkal,” viņa atceras. Līdz šim lielākais loteriju laimests viņai bijis 1000 eiro. “Es nekad neesmu cerējusi uz miljonu,” viņa atzīst, “esmu sapņojusi, ka varbūt kādreiz laimēšu 10 000 eiro, bet ne jau miljonu,” viņa saka ar satraukumu balsī.
Lai atzīmētu šo notikumu, kundze visu ģimeni uzaicinās vakariņās, bet par plāniem, kā laimestu tērēt, kundze izsakās atturīgi – ieguldīs nekustamajā īpašumā.
"Senatnes loteriju" rīko VAS “Latvijas Loto” pēc Finanšu ministrijas un Kultūras ministrijas iniciatīvas Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Mērķa – Doma baznīcas un klostera ansambļa saglabāšana – īstenošanai tuvāko četru gadu laikā no VAS “Latvijas Loto” valsts budžetā iemaksātajām dividendēm varētu tikt novirzīti vairāk nekā 9,6 miljoni eiro.
Valsts mēroga loterijas rīko valsts īpašumā esošs uzņēmums VAS “Latvijas Loto”. 2024. gadā “Latvijas Loto”. aprēķinātā nodokļu, nodevu un maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu kopsumma bija 21,8 miljoni eiro. Plānots, ka šogad aprēķinātā nodokļu, nodevu un maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu kopsumma būs vairāk nekā 25 miljoni eiro. 2024. gadā “Latvijas Loto” sasniedza vēsturiski augstākos pārdošanas rezultātus, pirmo reizi pastāvēšanas vēsturē pārsniedzot 100 miljonu eiro apgrozījumu.