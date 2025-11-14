"Ar šādu noslēpumu dzīvot nav viegli" - Igaunijas iedzīvotājs nezina, kā rīkoties ar neparastu loterijas laimestu
Droši vien katrs vismaz reizi ir sapņojis laimēt loterijā - pat ja runa ir par nelielu laimestu. Igaunijas iedzīvotājam Romanam nesen paveicās: viņš laimēja "Olerex" rīkotajā izlozē. Taču prieks ātri pārvērtās neskaidrībā - laimests izrādījās tik neparasts, ka Romans nezina, kā ar to rīkoties.
7. novembrī Romans piestāja pie "Olerex" degvielas uzpildes stacijas, kur iztērēja 50 eiro degvielai un iegādājās dažus ceļam nepieciešamos produktus. Kad viņš piegāja pie kases, pārdevējs viņam iedeva loterijas biļeti.
"Kases darbinieks teica, ka visi, kas uzpilda vairāk nekā 30 litrus, saņem "Nokasi un laimē" loterijas biļeti. Es izņēmu no kabatas atslēgu un notīrīju aizsargkārtu. Domāju, ka tas viss ir nieks - šādās izlozēs neviens neko nelaimē. Bet zem kārtas bija kaut kādas zvaigznītes," atceras Romans.
Uz biļetes otras puses viņš izlasīja, ka zvaigznītes nozīmē laimestu. "Jā! Beidzot es kaut ko laimēju! Turklāt tik muļķīgā un bezjēdzīgā loterijā, kur šķita neiespējami uzvarēt. Super!" smejas Romans.
Iedvesmots, viņš lepni pasniedza laimīgo biļeti degvielas stacijas darbiniekam un sacīja: "Lūdzu, es gribētu saņemt savu laimestu." Kases darbinieks nolasīja svītrkodu un aizgāja uz noliktavu. "Es paliku gaidīt ar uzvaras smaidu. Apmēram pēc desmit sekundēm viņš atgriezās un pasniedza man manu laimestu. Paldies, "Olerex"!" joko Romans. Izrādījās, ka laimests bija... parasta maize.
Ar savu "uzvaras" stāstu Romans padalījās arī forumā "Reddit". "Ko jūs darīsiet ar savu laimestu? Pastāstīsiet ģimenei vai paturēsiet noslēpumā? Varbūt jau uzradies kāds attāls radinieks, kurš gadiem nav rakstījis un tagad lūdz gabaliņu aizdot?" interesējās lietotāji komentāros.
"Pagaidām turu to noslēpumā, pat darbā nevienam nesaku. Uz turieni tagad ir vieglāk iet - mājās taču guļ vesels klaips maizes. Protams, ar tādu noslēpumu dzīvot nav viegli - sieva jau nolēmusi, ka man ir mīļākā, jo es visu laiku esmu labā noskaņojumā un ar apmierinātu smaidu," pajokoja Romans.
Viņš piebilda, ka līdz galam vēl neesot apjēdzis, kas noticis, un tikai pierodot pie dzīves pēc laimesta. "Šo klaipu es pagaidām neesmu aizticis - tikai ciešāk aizsēju iepakojumu. Līdz šim vien ieelpoju uzvaras smaržu," joko Romans, ar to domājot svaigi ceptas maizes aromātu.
"Olerex" pārstāvji paskaidroja, ka loterijas ideja bija piedāvāt klientiem kaut ko neparastu un atšķirīgu no tradicionālajām izlozēm, kuras parasti rīko degvielas uzpildes stacijas, vēsta "Postimees.ee".
"Mēs rīkojam rudens kampaņu sadarbībā ar "Eesti Leivatööstus", lai uzsvērtu vietējo produktu nozīmi un pievērstu uzmanību Igaunijas ražotāju darbam," teikts uzņēmuma atbildē.
Loterijas ietvaros var laimēt dažādus maizes un konditorejas izstrādājumus: maizi, bulciņas, cepumus un citus gardus kārumus.