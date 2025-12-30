Tikai dažas dienas miljonāra atrašanai! Kanādā aicina pieteikties laimējušās loterijas biļetes īpašnieku
Kanādas Kvebekas provinces loteriju organizētāja “Loto-Québec” paziņojusi, ka vēl neviens nav pieteicies uz “Lotto 6/49” galvenās balvas, 1 miljona Kanādas dolāru (620 000 eiro) laimesta saņemšanu — potenciālajam miljonāram ir atlikušas tikai dažas dienas, pretējā gadījumā gluži kā slavenajā pasakā Pelnrušķītes sapņu kariete pārvērtīsies ķirbī.
2025. gada 4. janvāra izlozes laimīgā biļete 1 miljona Kanādas dolāru vērtībā bija nopirkta netālu no Monreālas Terēzas–De Blenvilas apgabalā, vēsta Monreālas izdevums “The Gazette”.
Veiksminiekam laimesta saņemšanai ir jāpiesakās līdz 2026. gada 4. janvārim, jo loterijas biļešu derīguma termiņš beidzas vienu gadu pēc izlozes. “Loto-Québec” aicina loterijas dalībniekus rūpīgi pārbaudīt savas biļetes tirdzniecības vietās, “Loto-Québec” lietotnē vai tīmekļvietnē. “Kādam ir viena miljona dolāru vērta loterijas biļete,” paziņoja “Loto-Québec” pārstāvis Reno Digā. “Ir vērts pārbaudīt jau tagad.” Viņš piebilda, ka ne obligāti laimesta ieguvējs dzīvo šajā reģionā, pilnīgi iespējams, biļete ir nopirkta caurbraucot, tiesa, viņš nevar atklāt tās iegādes veikalu, lai nepieļautu krāpšanas mēģinājumus.
Digā uzsvēra, ka vēl nekad Kvebekas loterijas vēsturē vairāk nekā viena miljona dolāru laimētājs nav nokavējis pieteikšanās termiņu, tiesa, 2019. gada aprīlī kāds miljonu laimējušais pāris paspēja pieteikties nieka divas dienas pirms termiņa beigām — sieva biļeti atrada grāmatā par Japānu, ko mazdēls bija aizņēmies skolas prezentācijai.
Viņš piebilda, ka vairumā gadījumu lielu summu laimētāji piesakās dažu nedēļu laikā pēc izlozes, tomēr dažreiz ļaudis pārbauda savas biļetes tikai pēdējā brīdī, jo izlasījuši avīzēs vai dzirdējuši, ka “Loto-Québec” meklē miljonāru. “Beigu beigās viņi pārbauda biļetes, kas kaut kur mētājas, dažkārt uz ledusskapja, cimdu nodalījumā vai mētelī, un viņi paspēj. Tādēļ mēs uz to ceram arī šajā gadījumā, jo palikušas tikai dažas dienas, lai pieteiktos “6/49” laimestam,” viņš uzsvēra.
Visi neizņemtie laimesti tiek atkārtoti sadalīti loterijas dalībniekiem kā bonusa laimesti un īpašās izlozēs.