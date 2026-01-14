Brāķa "raudošā zirdziņa" rotaļlieta kļūst par globālu sensāciju, gaidot Uguns Zirga gadu
17. februārī ķīnieši visā pasaulē sāks svinēt Uguns Zirga gadu, un attiecīgi lielu popularitāti iegūst dažādas ar šo dzīvnieku saistītās preces. Negaidīti lielu ažiotāžu izraisījusi rotaļlieta, kas patiesībā radusies ražošanas brāķa rezultātā.
A sewing mishap turned a Year of the Horse plushie into a viral hit! Designed with a happy grin, this horse plush toy from China's Yiwu unexpectedly gained a "crying" face -- and the imperfect little cutie is now winning hearts online.#YearOfHorse #CryingHorse #Yiwu #Bestseller pic.twitter.com/ESbQriMvD8— China Xinhua News (@XHNews) January 11, 2026
Ražošanas brāķis kādā rūpnīcā Ķīnas austrumos ir pārvērtis rotaļu zirdziņus par īstu sensāciju – kļūdainas šūšanas dēļ daļa šo rotaļlietu nevis smaida, bet ir bēdīgas. Taču ažiotāžas dēļ šis defekts kļuvis par efektu, un daudzi pircēji šo rotaļlietu nodēvējuši par “raudošo zirgu”, vēsta “South China Morning Post”.
20 centimetru veiksmes sarkanās krāsas zirdziņa rotaļlieta, kuru tirgo par 25 juaņām (3,08 eiro), ražota Ķīnas austrumu Jivas pilsētā, kas ir pazīstama kā pasaulē lielākais mazo preču vairumtirdzniecības tirgus. Uz zirdziņa ar zelta krāsu izšūts teksts “nauda nāk ātri”.
Laikraksts norāda, ka daudzi darbā pārslogotie jaunieši, kuri sevi mēdz dēvēt par niu ma jeb “liellopiem un zirgiem”, raudošo rotaļlietu uztvēruši kā biroja darbinieku jauno simbolu. Kāds pircējs uzsvēra, ka ļaudis daudz vienkāršāk saskata radniecīgu dvēseli tieši bēdīgajā, nevis smaidošajā versijā. “Nepilnība ir parasto cilvēku patiesais atspoguļojums. Tieši mūsu trūkumi padara dzīvi patiesi dzīvīgu,” apgalvoja kāds komentētājs. “Šis mazais zirgs izskatās tik skumjš un nožēlojams – tieši tāpat kā es jūtos darbā,” izteicās cits. “Ar šo raudošo rotaļlietu Zirga gadā es ceru atstāt aiz muguras visas darba netaisnības un paturēt tikai prieku.” Cerīgāks skats ir citam komentētājam: “Raudošais zirgs ir ideāls 2026. gada talismans. Es ceru, ka mēs visi spēsim viegli pieņemt dzīves skumjas un grūtības.”
Rūpnīcas īpašniec Džana Huocjina pastāstīja, ka šo rotaļlietu sāka tirgot oktobrī un pircēju atsaucība bija niecīga — dienā izdevās pārdot tikai aptuveni 400 zirga rotaļlietas. Reiz kāds pircējs viņai pievērsis uzmanību, ka zirdziņa mute ir piešūta nepareizi. Kad viņam piedāvāta iespēja brāķa preci samainīt, viņš pēc pārdomām atbildējis, ka nemainīs, jo patiesībā mantiņa izskatās ļoti mīļi. Pavisam negaidot, drīz sākās īsts pircēju intereses bums.
🐎 A toy horse with its mouth stitched upside down has unexpectedly become a viral hit in China. The daily sales of this toy have jumped from around 400 to 15,000 — and demand is still growing. #CryCryHorse #YearOfTheHorse #MadeInChina #Yiwu pic.twitter.com/rvHPlgt9Y8— Modern Express 现代快报 (@ModernExpressEN) January 13, 2026
Kad ražošanas brāķa rezultātā tapušais zirdziņš izpelnījās ievērību, viņas uzņēmums nu dienā saņem desmitiem tūkstošus pasūtījumu. Gan pašā Ķīnā, gan ārzemēs pieprasījums ir tik liels, ka rūpnīca steidzami sāka izmantot vairāk nekā 10 jaunas ražošanas līnijas.
Lai gan brāķdara vārds nav zināms, Džana ir apsolījusi apbalvot visu ražošanas komandu.
Uzņēmums pat iesniedzis raudošā zirga dizaina patenta pieteikumu un paplašinājis šādas produkcijas klāstu, kurā būs, piemēram, arī atslēgu piekariņi un ceļojumiem paredzētie kakla spilveni.
Raudošais zirgs ātri kļuvis arī par interneta sensāciju – ar to saistītās tēmas kontinentālās Ķīnas sociālajos tīklos guvušas vairāk nekā miljardu skatījumu.