Viena lieta, ko karalis Čārlzs nespēja paciest Viljama un Keitas rīcībā
Saskaņā ar prinča Harija teikto, bija viena būtiska lieta, ko karalis Čārlzs nevarēja paciest, ja to darīja princis Viljams un princese Keita.
To monarha jaunākais dēls savulaik atklājis savos memuāros “Liekais” (Spare), kas 2023. gadā tika publicēti ar plašu rezonansi, sniedzot atklātu ieskatu karaliskās ģimenes iekšējās attiecībās.
Vienā no grāmatas epizodēm, kas attiecas uz 2015. gadu, Harijs raksta, ka toreizējais princis Čārlzs un viņa sieva, kura tajā laikā bija pazīstama kā Kamilla Pārkere-Boulza, esot izjutuši skaudību par sabiedrības uzmanību, ko bieži saņēma viņa vecākais brālis Viljams un viņa sieva Keita. Princis raksta: “Viljams darīja visu, ko viņš (Čārlzs) vēlējās, un reizēm viņš pat negribēja, lai Viljams daudz ko darītu, jo mans tēvs un Kamilla negribēja, lai Viljams un Keita saņemtu pārāk lielu publicitāti.”
Saseksas hercogs, kuram tagad ir 41 gads, apgalvo, ka Čārlza darbinieki esot nodrošinājuši, lai Keita, tolaik Kembridžas hercogiene, karaliskajos pasākumos netiktu fotografēta ar tenisa raketi rokās. Viņš skaidroja, ka tas darīts tāpēc, ka “šāda veida fotogrāfija būtu izspiedusi tēvu un Kamillu no visām avīžu pirmajām lapām”.
Harijs arī apgalvo, ka karalis Čārlzs, kuram tagad ir 77 gadi, baidījies, ka uzmanības centrā turpinās nonākt citi, nevis viņš pats. Dažus gadus vēlāk, 2017. gadā, kad Harijs iepazīstināja ģimeni ar savu tagadējo sievu Meganu Mārklu, viņš apgalvo, ka tēvs baidījies – aktrisei esot potenciāls “dominēt monarhijā”.
Harijs raksta, ka tēvs to jau iepriekš esot piedzīvojis un “nevēlējies ļaut tam notikt vēlreiz”, atsaucoties uz savu mirušo māti princesi Diānu. Viņš piebilda: “Tas, ko viņš patiesībā nespēja paciest, bija doma par kādu jaunu personu, kas dominētu monarhijā, piesaistītu uzmanības centrālo lomu – kāds spožs, jauns tēls, kas ienāk un aizēno viņu.”
Kā zināms, 2020. gadā Saseksas hercogs un hercogiene paziņoja, ka atkāpjas no karalisko pienākumu pildīšanas. Pāris pārcēlās uz Kaliforniju, kur šobrīd audzina savus divus bērnus un regulāri piedalās mediju aktivitātēs, lai popularizētu dažādus projektus.
Pagājušajā gadā karalis, kurš tronī stājās 2022. gadā pēc karalienes Elizabetes nāves, veica visvairāk publisko pienākumu no visiem karaliskās ģimenes locekļiem – kopumā 532, neraugoties uz to, ka joprojām turpināja vēža ārstēšanu. Aiz viņa sekoja jaunākā māsa princese Anna ar 478 pienākumiem, Edinburgas hercogs ar 313 un viņa sieva, Edinburgas hercogiene, ar 235.
Savukārt 2025. gadā princis Viljams piedalījās 202 publiskos pasākumos, Velsas princese – 68, bet kopā pāris apmeklēja 46 pasākumus. Gadu iepriekš trīs bērnu mātei tika diagnosticēts vēzis, un viņa uz laiku atkāpās no oficiālo pienākumu pildīšanas, lai saņemtu ārstēšanu.