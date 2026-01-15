Maikla Džeksona jaunākā bērna paternitātes skandālā ierauts leģendārs Holivudas aktieris, kura vairs nav starp dzīvajiem
Vai šis leģendārais Holivudas aktieris tiešām ir popmūzikas karaļa Maikla Džeksona jaunākā bērna tēvs? Klajā nākuši šokējoši apgalvojumi par abiem ikoniskajiem māksliniekiem, kuru vairs nav mūsu vidū un nevar šo faktu ne apstiprināt, ne noliegt.
Nesen izskanējušas baumas, ka aktieris Marlons Brando varētu būt Maikla Džeksona jaunākā bērna — plašāk pazīstama kā Blanketa jeb Bigi Džeksona — bioloģiskais tēvs.
Popmūzikas karaļa jaunākais dēls, kura oficiālais vārds ir Prinss Maikls Džeksons, dzimis 2002. gadā, izmantojot surogātmātes pakalpojumus. Šobrīd viņam ir 23 gadi. Holivudas leģenda Marlons Brando mūžībā devās 2004. gadā 80 gadu vecumā, kas ir divus gadus pēc Blanketa piedzimšanas.
Izdevums “The Sun” citē kāda informācijas avota teikto, ka šī teorija “pēdējā laikā izraisījusi pamatīgu satraukumu Džeksonu ģimenē, un par to esot informēti arī [Blanketa brālis un māsa] Parisa un Prinss”. “Tas viss ir ļoti savādi, taču šķiet, ka puzles gabaliņi pamazām saliekas kopā. Ikviens cenšas to saprast un aptvert,” piebildis anonīmais informators.
Ziņojumā arī norādīts, ka mūsdienās visi “to pieņem kā pašsaprotamu faktu”, ka hita “Thriller” autors esot izmantojis spermas donorus, “neraugoties uz to, ko Džeksonu ģimene iepriekš ir publiski apgalvojusi”.
Tomēr fakts, ka filmas “Krusttēvs” zvaigznes vārds tiek minēts “to cilvēku skaitā, kuri palīdzējuši Džeksonam kļūt par tēvu, jo pats to nav nespējis”, esot salīdzinoši jauns pavērsiens.
Tāpat tiek skaidrots, ka iemesls, kādēļ šī informācija “tik ilgi noklusēta”, esot tāds, ka popmūzikas karalis un divkārtējais “Oskara” laureāts “abi bija pasaules mēroga superzvaigznes un ļoti tuvi, starp viņiem valdīja liela savstarpēja uzticēšanās”. Tomēr, kā norāda avots, “daži tuvākie cilvēki to vienmēr ir zinājuši”. Savukārt portāls News.com.au raksta, ka Džeksons esot saskāries ar “auglības problēmām”.
Parisa Džeksone un Prinss Maikls Džeksons “Tony 2022” balvu ceremonijas vakarā
Popmūzikas karalis tiek uzskatīts par tēvu trim bērniem — Parisai Džeksonei, Prinsam Džeksonam un Bigi Džeksonam.
Savukārt Marlons Brando ir 11 bērnu tēvs un ļoti sargāja viņu privātumu. Aktiera bērni uzauga uz privātas salas Taiti.