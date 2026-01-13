Šodien pirmizrādi piedzīvos lietuviešu režisora Karoļa Kaupiņa absurdā drāma "Janvāra gaisma"
Šodien, 13. janvārī, simboliski nozīmīgā datumā kinoteātrī "Splendid Palace" pirmizrādi piedzīvos starptautiski atzītā lietuviešu režisora Karoļa Kaupiņa (Karolis Kaupinis) jaunākā spēlfilma "Janvāra gaisma". Filmas notikumu laiks un tematika cieši sasaucas ar Baltijas valstu vēstures lūzuma brīdi deviņdesmto gadu sākumā.
13. janvāris ir kļuvis par simbolu Baltijas valstu cīņai par brīvību, pilsoniskajai drosmei un sabiedrības vienotībai, plašāk stāsta Lietuvas Republikas vēstniece Latvijā Audrone Markevičiene: "1991.g. 13. janvāris ir mūsu cilvēku saliedētības un solidaritātes uzvara. Tā nostiprināja tiesības dzīvot brīvībā un demokrātijā ne tikai Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, bet arī ielika pamatus padomju okupācijas sagrāvei."
Filma "Janvāra gaisma” stāsta par mūsu kopīgo vēsturi, kad 1991. gadā notika Barikādes gan Latvijā, gan Lietuvā, plašāk stāsta filmas producente Aija Bērziņa ("Tasse Film"): "Šie notikumi būtiski ietekmēja abu valstu attīstību. Šī pieredze ir svarīga, un mums ir pienākums to nest pasaulē - it īpaši šobrīd, kad Ukrainā turpinās karš. Mums ir tieša vēsturiska pieredze par to, ko nozīmē saskarties ar agresīvu Krievijas režīmu, un mums ir iespēja par to runāt."
Filma "Janvāra gaisma" skatītāju aizved uz 1991. gadu, kad Lietuva vēl tikai nostiprināja savas valsts pamatus. Lietuviešu TV zvaigzne Daiva zaudē darbu, jo televīzijas ēku ieņem padomju karavīri. Nespējot citādi padzīt iebrucējus, viņa nolemj apmesties treilerī pie okupētās ēkas un izsludināt badastreiku. Streikam pievienojas vien daži cilvēki, un karavīri tam nepievērš ne mazāko uzmanību. Jau pēc diennakts kļūst skaidrs, ka cīņa par televīzijas atgūšanu ir gandrīz bezcerīga. Badam pieņemoties spēkā, streikotāji pamazām saprot, ka tas, pēc kā viņi patiesībā ir izsalkuši, ir atklātība un cilvēcisks siltums.
Filmas pirmizrāde 13. janvārī notiks plkst. 19.00 kinoteātrī "Splendid Palace".
Lietuviešu scenārists un režisors Karolis Kaupinis (1987) ir viens no spilgtākajiem jaunās paaudzes Baltijas autorkino režisoriem. Viņa debijas spēlfilma “Nova Lituania” (2019) tika izrādīta festivālā Karlovi Varos, ieguva vairākas balvas un tika izvirzīta Oskara balvai 2021. gadā. Filma joprojām tiek izrādīta festivālos un ieguvusi četras starptautiskas balvas kategorijās “Labākā filma” un “Labākais režisors”. Arī režisora īsfilmas “The Noisemaker” (2014) un “Watchkeeping” (2017) ir starptautiski plaši novērtētas un izrādītas vairāk nekā 70 festivālos.
16. janvārī pl. 18:30 kinoteātrī "Forum Cinemas" notiks filmas "Janvāra gaisma" īpašais seanss, kurā pēc filmas viesosies filmas režisors Kaupinis. Šī būs unikāla iespēja noskatīties filmu un pēc seansa tikties ar režisoru, uzdot jautājumus un uzzināt vairāk par filmas tapšanas procesu.
Lomās: Ineta Stasjulīte, Pauļus Pinigis, Arvīds Dapsis, Jelena Kirejeva, Albins Keleris, Alekss Kazanavičs un Egle Mikuļonīte.
Scenārija autors un režisors Karolis Kaupinis, operators Simons Glinskis, producente Marija Razgute, asociētā producente Brigita Beņušīte, māksliniece Sigita Šimkūnaite, komponisti Arns Mikalkēns un Matīss Čudars, montāžas režisore Silvija Vilkaite-Ramanauske, skaņu režisors Juļus Grigeļonis un Ernests Ansons, kostīmu māksliniece Monika Vebraite, grima māksliniece Jurgita Globīte, ražošanas vadītāji Justins Pocjus un Gabriele Misevičūte.
Filmas producēšanā piedalās: "M-Films" (Lietuva), "Background Films" (Čehija), 'Tasse Film" (Latvija).
Filmu atbalsta Lietuvas Kino centrs, Čehijas Kino fonds, Latvijas Nacionālais kinocentrs, "Creative Europe MEDIA", Lietuvas Nacionālais radio un televīzija, "Eurimages" un Lietuvas Republikas vēstniecība. Filmas izplatītājs Latvijā “Baltic Content Media”.