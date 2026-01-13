"Man nav žēl jaunos pa priekšu palaist," Raimonda Vazdika uz uzvaru šovā "Pārdziedi mani!" nemaz necer
Par aktrisi Raimondu Vazdiku šovā "Pārdziedi mani!" tur īkšķi dēls Reinis Vazdiks ar sievu Kristīni Lapsu-Vazdiku, kā arī mazbērni Hermanis un Ronja. Māksliniece pati gan savas izredzes vērtē pieticīgi. “Es zinu, ka nebūšu uzvarētāja,” viņa saka.
“Jebkurš šovs ir milzīgs piedzīvojums un izaicinājums, jo jāsatiekas ar daudziem spilgtiem un harismātiskiem māksliniekiem, starp kuriem tu nedrīksti būt nespilgts un neharismātisks. Tev ir jātur līdzi! Ir bijuši jau septiņi raidījumi, brīnišķīgs vecgada ieraksts, kur "Pārdziedi mani!" pirmās sezonas dalībnieki sadziedājās ar mums – otrās sezonas dalībniekiem. Priekšā vēl ir fināls, kas būs 17. janvārī. Milzīgs festivāls ar skolas efektu, jo daudz ko varēja atkal iemācīties,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" par dalību Latvijas Televīzijas muzikāli izklaidējošajā šovā stāsta aktrise un dzejniece Raimonda Vazdika.
Raimonda Vazdika šovā "Pārdziedi mani!"
Svarīgākais – uzvarēt sevi pašu
Aktrise atklāj, ka līdz šim nebija uz vienas skatuves muzicējusi ar pārējiem šova dalībniekiem: “Es sekoju līdzi Emilijai, patīk arī Ralfs [Eilands]. Jaunie mākslinieki, kā rolands če, ar visu savu labo raksturu un Alise [Haijima] man ir atklājums. Artūrs Uškāns ir no Latgales, un īstenībā arī es pēc gēniem esmu latgaliete, tā ka mūs vieno Latgale. Turklāt sēžam blakus lielajā grimētavā, un mums ir, par ko parunāt – gan par Latgali, gan mūziku. Vienīgā, ar ko esmu tikusies ciešāk, ir Antra Stafecka. Savulaik piedalījos TV muzikālā šova "OKartes skatuve" žūrijā, kad Antra tikko sāka. Jau tad pamanīju viņas milzīgo talantu un skatuves harismu. Domāju, ka šobrīd viņa ir zelta pilnbriedā. Lai viņai viss izdodas! Kaut gan ikviens no gados jaunajiem šova dalībniekiem var uzvarēt, jo sacensība tomēr ir jauno lieta.”
Vai Raimondai arī pašai ir būtiska uzvara šovā? “Es skaidri zinu, ka nebūšu uzvarētāja, raugoties pēc punktiem. Kad nācu uz šovu, runāju ar radošo komandu un mēs plānojām dziesmas, es skaļi definēju, ka man ir svarīgi uzvarēt sevi un piedalīties, un radīt brīnišķīgus priekšnesumus. Un nebēdāšos, ja nebūšu pirmā vai pat palikšu pēdējā. Jebkurā gadījumā esmu arī visvecākā šajā kompānijā. Man nav žēl jaunos pa priekšu palaist. Mēs tiešām labestīgi atbalstām un novērtējam cits citu. Un sakām komplimentus. Mūsu savstarpējās attiecības rada lielu iedvesmu un uzticību. Šova aizkulisēs notiek ne tikai milzīgs darbs, bet arī jautrība,” viņa saka.
Vazdika atklāj, ka ik raidījumu ļoti rūpīgi piedomā, lai priekšnesumi būtu dažādi un ar atšķirīgu noskaņu. Liels atbalsts ir Viola Rulle un viņas stila brigāde, jo ik reizi Raimonda televīzijas skatītāju priekšā iznāk pavisam jaunā tēlā: “Melni un balti mati, cepures un kroņi, un kas tik vēl ne! Būšu saģērbta visās varavīksnes krāsās. Man svarīgi, lai tas paliek atmiņā ne tikai man, bet arī skatītājiem. Šova veidotāji iegulda lielu darbu, lai publikai būtu interesanti: gan šova režisore Zane Gargažina, gan stila komanda, gan divas vokālās pedagoģes – Una Stade un Dita Kalniņa, kas mūs gatavoja operas dziedājumam. Un kā horeogrāfe Beāte Svarinska var tik daudz priekšnesumu izdomāt! Katrs ieliek šajā šovā visu to labāko, un tad arī ir rezultāts.”
Jaudīga vecmāmiņa – var kāju gaisā spert un dziedāt
Par Raimondu Vazdiku šovā tur īkšķus un reizēm arī nobalso viņas ģimene – dēls Reinis Vazdiks ar sievu Kristīni Lapsu-Vazdiku, ar kuru ir precējies jau septiņus gadus. Vecmāmiņas uzstāšanos TV ekrānā vēro arī mazbērni – septiņus gadus vecais mazdēls Hermanis un mazmeita Ronja, kura ir gadu un pāris mēnešu veca. Raimonda priecājas, ka visi viņas priekšnesumi būs redzami YouTube un, kad mazbērni paaugsies, viņi varēs noskatīties, kā vecmāmiņai gāja šovā. “Kad pagājušajā vasarā saviem jauniešiem teicu, ka piedalīšos šovā, viņi vaicāja, kā es tā uzdrošinos, vai man nav bail? Atbildēju, ka tas ir brīnišķīgs darbs un iespēja profesijā, ka var dziedāt ar tādiem pavadošās grupas meistariem. Grūtāk ir sēdēt mājās uz dīvāna un domāt, kāpēc es to neizdarīju. Protams, ka darīšana ir saspringta, prasa daudz laika, bet tāpēc jau mēs, mākslinieki, strādājam savā profesijā. Mani jaunieši jau gan iepriekš ir redzējuši mani dažādās izrādēs un koncertos, tā ka viņi zina, ko vecmāmiņa var – kāju spert gaisā, ņemties un dziedāt. Jaudīga vecmāmiņa,” tā Vazdika.
Aktrise teic, ka ļoti lepojas ar vecmāmiņas statusu. Mazbērni pēc Raimondas pašas iniciatīvas viņu dēvē par āmi, jo otra vecmāmiņa Māra Lapsa ir ome. Tā kā Raimonda Vazdika dzīvo Jūrmalā, bet dēls ar ģimeni Rīgā, tad tikšanās reizes ir brīvdienās un atvaļinājumos. Raimondu drīzāk varot dēvēt par svētdienas vecmāmiņu. “Visvairāk tāda dzīvošanās un satikšanās ir vasarās, kad dēls ar ģimeni brauc uz jūru, uz Lielupi. Mazmeitiņa jau vēl ir maziņa un tagad sāk staigāt. Aizvadītajos Ziemassvētkos visa ģimene pulcējāmies kopā. Mums tā ģimene nav tik liela, bet šajos svētkos visi bijām kopā. Mūsu vidū ir arī otra vecmāmiņa, kas ir Kristīnes mamma, žurnāliste Māra Lapsa, kā arī mana māsa žurnāliste Elita Veidemane ar meitu Lindu. Jāteic, ka mūsu vidū ir daudz žurnālistu, arī es esmu rakstījusi,” savus radu rakstus precizē aktrise.