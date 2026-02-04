Aicina atsaukties uzņēmīgus cilvēkus, kuri gatavi iedzīvināt Amatnieku māju Balvos
Aicinām atsaukties amatniekus, meistarus un radošus, uzņēmīgus cilvēkus, kuri vēlas iedzīvināt Amatnieku māju atpūtas parkā ''Lāča dārzs'' Balvos, piešķirot tai saturu, dzīvību un atpazīstamību.
Mērķis ir attīstīt Amatnieku māju kā amatniecības centru - vietu, kur notiek meistarklases un radošās darbnīcas, iek demonstrētas amatniecības prasmes, norisinās nelieli pasākumi un tiek piedāvāti ar amatniecību saistīti pakalpojumi. Amatnieku māja var kļūt par pievilcīgu pieturvietu gan Balvu iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem, bagātinot Lāča dārza un Balvu pilsētas kultūrvidi ar jaunām emocijām un pieredzēm, informē Balvu novada pašvaldībā.
Aicinām pieteikties tos, kuri redz Amatnieku māju kā atvērtu, radošu un attīstošu vidi, kur iespējams radīt, mācīt, nodot prasmes un veicināt amatniecības attīstību, izmantojot atjaunoto ēku kā aktīvu un apmeklētājiem saistošu vietu.
Pieteikšanās līdz 2026. gada 16. februāra plkst. 10.00, iesniedzot pieteikumu:
- Balvu novada pašvaldības e-adresē;
- nosūtot uz e-pastu dome@balvi.lv;
- pa pastu, adresējot Balvu novada pašvaldībai, Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501;
- vai iesniedzot personīgi Balvu novada Centrālajā pārvaldē, Bērzpils ielā 1A, Balvos.
Pieteikumā lūdzam īsi aprakstīt savu redzējumu par iecerētajiem darbības virzieniem Amatnieku mājā.
Ar telpām iespējams iepazīties, iepriekš vienojoties par apmeklējuma laiku. Papildu informācija: tālr. 26169594 (Gunta) vai tālr. 29164755 (Arvita).