Mirusi šimpanze, kas prata vairāk nekā 100 ķīniešu hieroglifus
Tokijā mirusi “ģeniālā” šimpanze Ai, kas spēja atpazīt vairāk nekā 100 ķīniešu hieroglifus un angļu alfabētu, paziņojuši Japānas pētnieki.
Ai, kuras vārds japāņu valodā nozīmē “mīlestība”, piedalījās pētījumos par uztveri, mācīšanos un atmiņu, kas būtiski paplašināja izpratni par primātu intelektu, teikts Kioto Universitātes Cilvēka uzvedības evolūcijas izcelsmes centra paziņojumā.
49 gadus vecā šimpanze piektdien nomira no vairāku orgānu mazspējas un ar vecumu saistītām kaitēm, norādīja universitāte.
Papildus ķīniešu rakstu zīmju un alfabēta apguvei Ai spēja atpazīt arī arābu ciparus no nulles līdz deviņiem, kā arī 11 krāsas, 2014. gadā stāstīja primatologs Tecuro Macudzava.
Vienā no pētījumiem Ai tika parādīts datora ekrāns ar ķīniešu hieroglifu, kas apzīmē rozā krāsu, kā arī rozā un violetas krāsas kvadrāti. Šimpanze pareizi izvēlējās rozā kvadrātu, sacīja Macudzava. Citā eksperimentā, redzot ābolu, Ai uz ekrāna izvēlējās taisnstūri, apli un punktu, lai uzzīmētu “virtuālu ābolu”.
Augstās spējas padarīja Ai par daudzu zinātnisku publikāciju un mediju raidījumu objektu, tostarp pētījumiem, kas publicēti žurnālā “Nature”, un populārajos medijos viņa ieguva iesauku “ģēnijs”.
No Rietumāfrikas nākusī šimpanze universitātē ieradās 1977. gadā, bet 2000. gadā viņai piedzima dēls Ajumu, kura spējas piesaistīja uzmanību vecāku un bērnu zināšanu pārneses pētījumiem, ziņoja Japānas aģentūra Kyodo News.
Ai pētījumi palīdzēja izveidot “eksperimentālu ietvaru šimpanzes prāta izpratnei, nodrošinot būtisku pamatu cilvēka prāta evolūcijas analīzei”, norādīja centrs.
“Ai bija ļoti zinātkāra un aktīvi piedalījās šajos pētījumos, pirmo reizi atklājot dažādus šimpanzes prāta aspektus,” teikts paziņojumā.