Madonna uzkurina kaisli līdz maksimumam. 67 gadus vecā dīva izskatās satriecoši jaunajā smaržu reklāmā
Madonnai joprojām piemīt tas īpašais valdzinājums - lai ko arī jūs par to domātu. 67 gadu vecumā viņa izskatās satriecoši. Popmūzikas ikona joprojām prot piesaistīt uzmanību un apliecināt, ka vecums viņas gadījumā ir tikai skaitlis.
Hita “Material Girl” zvaigzne kļuvusi par dizaineru dueta “Dolce & Gabbana” smaržu “The One” jauno reklāmas seju. Pirmajos publiskotajos kampaņas attēlos Madonna redzama gultā, jutekliski piekļāvusies 43 gadus vecajam kubiešu aktierim Alverto Gerram, kurš pazīstams ar lomām tādos seriālos kā “Narcos: Mexico” un “Griselda”. Viņš būs aromāta jaunās vīriešu versijas seja. Cik kaislīga ir viņu saspēle jau pirmajā fotogrāfijā!
Madonna “Dolce & Gabbana” kampaņā
Zīmols “Dolce & Gabbana” uzkurinājis interesi par jauno aromātu, ko fotogrāfijās reklamē Madonna un Alverto, kā arī dalījās ar ļoti izaicinošu video — savdabīgu “Greja piecdesmit nokrāsās” stilā veidotu montāžu.
Leģendārā fotogrāfa Merta Alasa uzņemtajos kadros Madonna izskatās vismaz par 20 gadiem jaunāka par saviem 67, un viņai joprojām piemīt tā pati izcilā figūra, kas savulaik valdzināja hita “Vogue” popularitātes gados. Tērpusies “Dolce & Gabbana” zeķēs un zeķturos, viņa kaislīgi raugās kamerā un savā fotosesijas partnerī. Atmosfēra ir ļoti jutekliska — gluži kā abi jaunie aromāti.
Aromāti “The One”
“The One Eau de Parfum Intense for Her” – aromātam, kas domāts viņai, piemīt dzintara nokrāsu ziedu aromāts ar rozā piparu, jasmīna un vaniļas notis, un tas ir jau trešais šīs sērijas aromāts. Arī vīriešiem domātajam produktam izstrādāta atjaunotā versija un tai piešķirts pikants dzintara nokrāsu aromāts ar melno piparu, klinšrozītes ēteriskās eļļas un tabakas notīm.
Kampaņa ir tikko sākusies, taču pagaidām šie aromāti ASV ir ekskluzīvi pieejami tikai “Macy’s” veikalos. Citur pasaulē tie, visticamāk, būs nopērkami mēneša laikā. Rodas jautājums — vai Madonna ir parakstījusi līgumu par plašāku sadarbību ar zīmolu? Iespējams, tieši šeit sākas viņas jaunais karjeras posms skaistumkopšanas produktu jomā!