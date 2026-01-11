Skola ir lieka? 12 gadus vecs japānis plāno pamest mācības, lai vēl ilgāk spēlētu “Fortnite”
12 gadus vecais japāņu videospēļu straumētājs Tarou sacēlis plašu diskusiju vilni, paziņojot, ka ar vecāku atbalstu plāno pēc pamatskolas pamest tradicionālās mācības, lai pilnībā pievērstos videospēļu un e-sporta karjerai.
Tarou norādījis, ka lēmums pieņemts pēc ilgām sarunām ar ģimeni un skolu, un tā mērķis ir sabalansēt intensīvu spēlēšanu ar atpūtu un personīgo attīstību. “Es vēlos izveidot dzīvesveidu, kas ļautu man nopietni nodarboties ar e-sportu, vienlaikus nodrošinot pietiekami daudz laika miegam, fiziskām aktivitātēm un mācībām,” Tarou rakstīja tiešsaistē, paziņojot par savu lēmumu.
Videospēles viņš sāka spēlēt trīs gadu vecumā, bet 2020. gadā izveidoja savu sociālo tīklu kanālu, kur galvenokārt straumē “Fortnite” spēles. Kopš tā laika viņš ir piesaistījis vairāk nekā 230 000 abonentu un atzinis, ka viņa mērķis ir piedalīties “Fortnite” Pasaules kausā.
“Šo sacensību labākie spēlētāji nepārtraukti pilnveidojas,” viņš sacīja. “Ja es gribu viņus panākt vai pat pārspēt, ar mazāk nekā 10 stundām treniņu dienā nepietiks.”
Tarou tēvs pauda atbalstu šim lēmumam, norādot, ka skolas apmeklēšana padarītu “neiespējamu” profesionāla līmeņa treniņu grafika ievērošanu, kas var sasniegt pat 14 stundas dienā.
Tarou vecāki uzskata, ka viņam ir visas iespējas kļūt par vienu no labākajiem spēlētājiem, norādot, ka jau pamatskolas otrajā gadā viņš spējis pārspēt profesionālus geimerus. Viņi arī atceras gadījumu, kad Tarou spēlējis nepārtraukti 28 stundas bez pārtraukuma, tik ļoti aizraujoties, ka pat nejauši apslapinājies.
🎮A 12-year-old Japanese boy plans to quit school for video games— NEXTA (@nexta_tv) January 11, 2026
Tarou already has hundreds of thousands of followers — he streams Fortnite and dreams of competing in the World Cup.
He has been playing since the age of three. Tarou’s family is convinced he has an exceptional… pic.twitter.com/Vo3MmdkSvf
Paziņojums izraisījis pretrunīgas reakcijas sociālajos tīklos – daļa lietotāju apšauba, vai skolas pamešana nenozīmēs atteikšanos no svarīgām sociālajām pieredzēm, kamēr citi slavē zēna apņēmību un ģimenes atbalstu.
Kāds komentētājs vidusskolas gadus nosauca par “jautrākajiem dzīvē”, piebilstot, ka pilnīga to veltīšana e-sportam šķiet “izšķērdēta”. Citi bija atbalstošāki – viens lietotājs rakstīja: “Es turu par tevi īkšķus. Pats svarīgākais ir ar visu sirdi darīt to, kas patīk.”
Vēl kāds komentētājs norādīja, ka saprot ģimenes lēmumu, piebilstot, ka Tarou nevajadzētu kritizēt, jo viņa videospēļu karjera kādu dienu varētu nest ienākumus, ko daudzi cilvēki “nopelna visas dzīves laikā, mācoties un strādājot ierastā darbā”.