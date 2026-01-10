Ieskats seriāla "Nemīlētie" pēdējā sezonā
Ēras beigas: jau drīz būs klāt seriāla "Nemīlētie" noslēdzošā sezona
Sākot ar 19. janvāri darbdienās, no pirmdienas līdz ceturtdienai, TV ēterā atgriezīsies seriāls “Nemīlētie”, kura noslēdzošajā sezonā notikumi sasniegs kulmināciju. Spriedze starp ietekmīgajām Ozola, Ķēniņa un Kogana ģimenēm pāraugs atklātā karā, kurā vairs nebūs vietas kompromisiem.
Seriāla “Nemīlētie” deviņu aizvadīto sezonu laikā piedzīvoti teju neticami likteņa pavērsieni, neskaitāmas nodevības, kā arī vairākkārt mainījušies galvenie spēlētāji, parādot to, cik bīstamas ir varas spēles. Un nu pienākusi seriāla ilgi gaidītā nobeiguma sezona, kas šokēs vēl vairāk nekā iepriekš. Vai tajā tiks atrisināti varoņu likteņu sarežģītie līkloči un konflikti?
“Nemīlētie” noslēdzošajā sezonā sastapsim arī jaunus tēlus, kuru patiesie nodomi nav skaidri nevienam. Aiz viņu klusēšanas slēpjas stāsti, kas var izjaukt līdzšinējo kārtību. Ir skaidrs, ka notikumi, kas tuvojas, satricinās visu, kas līdz šim vēl šķitis stabils. Tas viss – “Nemīlētie” finālsezonā!
Pēc ilga pārtraukuma Tims sastop savu māti Eniju, kura ir krasi mainījusi savu dzīvi. Viņas atgriešanās kļūst par pagrieziena punktu ne tikai Tima liktenī, bet arī viņa tēva – Vitauta Morica – dzīvē. Tikmēr Morics un Diāna turpina cīņu ar Diānas bijušo vīru Kārli, kurš joprojām apdraud viņu mieru un drošību. Koganu ģimenē sākas iekšējs sabrukums – nespēja sadalīt ietekmes sfēras sašķeļ līdzšinējo vienotību. Viktorija nonāk smagas izvēles priekšā, maldoties starp divām attiecībām – ar Dēmonu un Tāli. Kalvja mīļotā Dārta iemīlas Rajā, taču Kalvja izliktās lamatas, kuras viņš īsteno ar Dārtas palīdzību, izraisa neparedzamas un postošas sekas. Ozols cīnās ar nopietnām veselības problēmām. Pat brāļa Kalvja atstātais mantojums viņam vairs nesniedz motivāciju turpināt cīņu. Savukārt Raimonda uzsāk viltīgu un riskantu spēli pret Ķēniņu, nenojaušot, ka šī spēle var maksāt dārgi pašas dzīvē.
“Šī sezona ir piesātināta ar spraigu cīņu ne tikai par naudu un varu, bet arī par godu, uzticību un principiem. Viltus attiecības, liekulība un nodevība kļūst par ikdienu, kurā katrs solis tiek sperts savtīgu mērķu vārdā,” atklāj seriāla veidotāji – producentu kompānijas SIA "Seriālu mājas" producenti Ieva Salceviča un Rimvids Martinaitis.
Šīs sezonas “Nemīlētie” režisora pienākumi uzticēti Mārim Bezmeram un Didzim Eglītim. Bet seriāla galveno tēlu lomās redzēsim spožu aktieru plejādi: Juri Kalniņu, Mārtiņu Vilsonu, Normundu Laizānu, Janusu Johansonu, Gati Gāgu, Mārtiņu Upenieku, Arti Jančevski, Annu Klēveri, Sanitu Paulu un daudzus citus.
Skaties seriāla “Nemīlētie” noslēdzošo sezonu kanālā TV3 no 19. janvāra pirmdienās-ceturtdienās pulksten 21.10.