Itāli neielaiž uz paša kāzām Ukrainā: ceļā pārāk centīgi slavinājis Putinu un ķengājis ukraiņus
Krievijas diktatora Vladimira Putina kvēla fana ceļojums no dzimtās Itālijas uz paša kāzām Ukrainā noslēdzās ne tā, kā vīrietis bija iecerējis. Kādai pasažierei apnika autobusā klausīties itāļa politinformācijas lekcijas par dižo Putinu un “kretīniem ukraiņiem”, un viņa painformēja robežsargus.
Vietējie plašsaziņas līdzekļi vēsta, ka 53 gadus vecais Itālijas pilsonis, kurš minēts tikai kā Roko, un viņa draudzene, Ukrainas pilsone Svetlana, 6. janvārī braukuši no Milānas uz Kijivu, lai tur nosvinētu kāzas. Autobusā itālis iekāpis jau “iesilis” pēc grādīgo dzērienu lietošanas un pāris pat pamanījies brauciena laikā saplūkties.
Autobusā brauca arī ukraiņu meitene Darja Meļņičenko, kura pievērsusi uzmanību, ka itālis ir uzvilcis ukraiņu tradicionālo kreklu višivanku. Sākotnēji nekas neliecinājis, ka brauciens noslēgsies ar skandālu. “Pirms tam es viņam izteicu komplimentu, jo redzēju, ka viņš bija ģērbies višivankā. Dzirdēju, ka viņš ir itālis, jo viņš runāja itāļu valodā. Viņš teica, ka višivanku viņam uzdāvinājusi sieva. Viņi brauca uz Ukrainu, lai apprecētos,” viņa pastāstīja kanālam “24”.
Taču jau pirmajā pieturā, kad pasažieri bija izkāpuši uzpīpēt, itālis piegājis pie meitenes, lai pastāstītu par saviem prokrieviskajiem uzskatiem, slavināja Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski nodēvēja par “narkomānu”, bet ukraiņus par “kretīniem”. Taču ar to iekarsušais itālis neaprobežojās, sevi nosaucot par īstu fašistu un izmetot “Heil Hitler!”.
Kad Darja aizrādīja Roko, ka ar šādiem uzskatiem viņam nebūtu prātīgi braukt uz Ukrainu, viņš atteicis, ka Itālijā nevalda diktatūra un viņš var brīvi paust savas domas. Kad Darja pavaicāja, kādēļ tad Roko brauc uz Ukrainu, ja reiz tā esot tik slikta, vīrietis atteicis, ka brauc mājās pie sievas, kura domā tieši tāpat. Sarunas gaitā itālis kļuvis agresīvs, kliedzis uz Darju uz licis tai “uzvesties labi, jo viņa sāk viņu tracināt”.
👰🤵 Італієць Рокко і українка з Білої Церкви, яка їхала з ним в одному автобусі, насправді не подружжя - це підтвердили у Держприкордонслужбі— Говорить Великий Львів (@TelekanalNTA) January 7, 2026
На кордоні з’ясувалося, що жінка сама відмовилась заїжджати в Україну і вирішила розвернутися назад разом із Рокко - любителем путіна 🐽 https://t.co/xN1Swa9gWT pic.twitter.com/AWWjsMdltu
Jāpiebilst, ka Darjai itāļa Putinu un okupantus slavinošie izteikumi bija sevišķi aizskaroši, jo viņas tēvs kā brīvprātīgais devies frontē, lai karotu pret krievu okupantiem, guvis ievainojumus un saņēmis medaļas.
Pēc tam Roko turpināja kašķēties ar citiem autobusa pasažieriem, un Darja nolēma pasūdzēties par itāļa uzvedību autobusa vadītājiem, kā arī paziņoja, ka par viņa izteikumiem painformēs arī Ukrainas robežsargus. Viņas lēmumu atbalstījuši arī citi pasažieri, un tas tika izdarīts, kad autobuss piebrauca pie Ukrainas robežas Aizkarpatu apgabalā.
Pārrunas ar robežsargiem beidzās ar to, ka Putina fanam nācās izkāpt no autobusa, un Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta pārstāvis Andrijs Demčenko paziņoja, ka pēc pārbaudes šim Itālijas pilsonim ne tikai atteica iebraukšanu Ukrainā, bet arī aizliedza to darīt turpmākos 3 gadus. Viņš noliedza sociālajos tīklos izplatītos apgalvojumus, ka iebraukšanas aizliegums attiecināts arī uz Roko draudzeni, Ukrainas pilsoni Svetlanu. “Tas ir nedaudz absurdi, jo konstitūcija aizliedz jebkuros apstākļos atteikt ukraiņiem atgriezties mājās, pati sieviete izteica vēlēšanos neiebraukt Ukrainas teritorijā, bet kopā ar šo cilvēku atgriezties pretējā virzienā,” viņš paziņoja televīzijas kanālam “Kyiv24”.
Autopārvadājumu uzņēmums “Al Trans”, ar kura autobusu Roko brauca uz Ukrainu, paziņoja, ka viņu atpakaļ uz Itāliju nevedīs. “Atbildam uzreiz uz populāro jautājumu. Roko atpakaļ uz Itāliju nevedīsim un arī citiem neiesakām, lai iet kājām! Mūsu autobusi jau ir Ungārijā, Roko tajos nav,” sociālajos tīklos paziņoja uzņēmums.