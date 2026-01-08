Aktieris Džeks Bleks atklāj lomu, kuru viņš nožēlo, ka noraidījis
Aktieris Džeks Bleks nesenā intervijā atklājis, ka ir nožēlojis lomu, kuru viņam piedāvāja, bet kuru viņš noraidījis.
"Man tika piedāvāts, un es to nožēloju, ka atteicos... Man tika piedāvāta Sindroma loma fantastiskajā filmā “Lieliskie” — viena no manām mīļākajām filmām vispār, starp citu," teica aktieris. "Un es atteicos, jo biju domājis: “Uhh, [režisors] Brads Bērds? Nekad neesmu dzirdējis par viņu!””
Sindroms, kuru iedzīvinājis Džeisons Lī, bija milzīgs Mr. Lieliskā fans un kļuva par supervaroņu filmu ļaundari. Sindroms plānoja iznīcināt visus supervaroni, lai pārdotu superieročus. Šis tēls ir viens no ikoniskiem ļaundariem animācijas filmu vēsturē, jo viņš ne tikai bija izcili draudīgs, bet arī psiholoģiski dziļš.
Bleks norādīja, ka viens no iemesliem, kāpēc viņš atteicās no lomas, bija tas, kā ļaundaris tika rakstīts.
"Šis tēls, ko jūs man piedāvājat, ir kā ļaundaris, bet viņš ir tāds vienpusējs. Esmu ieinteresēts, bet gribētu redzēt pārstrādi," atcerējās Bleks, kā viņš sacījis režisoram. "Vai tu pievienosi dažas dimensijas šim tēlam?" Un viņš atbildēja: "Jā, tu esi beidzis. Ej prom."
“Lieliskie” ir 2004. gada ASV datoranimācijas supervaroņu kinokomēdija, kuru režisējis Brads Bērds. Filma seko ģimenei, kuras locekļi ir supervaroņi, kas pēc valdības aizlieguma ir spiesti dzīvot kā parasti cilvēki. Galvenais varonis Mr. Lieliskais ir bijušais varonis, kurš pēc aizlieguma kļūst par parastu cilvēku, līdz viņu atkal pieprasa, lai cīnītos ar ļaundariem. Filma tika plaši atzīta par vienu no labākajām animācijas filmām, un ieguva vairākas balvas, tostarp “Oskaru” par labāko animācijas filmu.
Bleks turpināja, ka viņš iemācījās svarīgu mācību: "Kad šī filma iznāca, tā bija viena no labākajām filmām, kas jebkad ir uzņemta. Es toreiz domāju: kāpēc es biju tik sarežģīts?!"
Džeks Bleks, lai arī atteicies no šīs lomas, ir turpinājis savu karjeru, piedaloties vairākās populārās filmās, piemēram, “School of Rock”, “Kung Fu Panda” un “Jumanji: Welcome to the Jungle”, kļūstot par vienu no mīlētākajiem aktieriem Holivudā.