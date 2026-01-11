Šī grupa cenšas iekarot mūzikas pasauli. Fenomens "Boy Throb" noteikti atstās uz tevi iespaidu!
Sākoties jaunam gadam, daudzi savā dzīvē sākuši ieviest jaunus paradumus. Varbūt arī tu vēlies ieviest savā dzīvē ko jaunu un, iespējams, sākt atbalstīt jauno "TikTok" virālo sensāciju – grupu "Boy Throb". Daudziem vienīgi vēl joprojām nav skaidrs, vai grupa ir izveidota joka pēc, vai tās dalībnieki patiesi vēlas sasniegt mūzikas topu virsotnes.
"Mēs kļūsim par pasaulē slavenāko grupu!" saka grupa "Boy Throb". Savu pirmo video platformā "TikTok" grupa publicēja 28. oktobrī. Tajā dalībnieki, tērpušies rozā krāsas samta treniņtērpos, iepazīstina ar sevi un saviem mērķiem. Grupā ir četri dalībnieki – Evans Papjiers (Evan Papier), Entonijs Kīs (Anthony Key), Zakārijs Sobanija (Zachary Sobania) un Daršans (Darshan). Visi dalībnieki, izņemot Daršanu, dzīvo Amerikā. Pirmais grupas biedru mērķis ir panākt, lai Daršāns, kurš dzīvo Indijā, iegūtu vīzu un varētu ar grupas biedriem uzstāties Amerikā.
"Boy Throb" dalās, ka īrē māju Holivudā un "nevar sagaidīt, kad kļūs par jaunajiem siržu lauzējiem". Imigrācijas lietu juriste grupai noteica, ka viņiem ir jāiegūst vienu miljonu sekotāju "TikTok", lai imigrācija varētu noformēt Daršanam vīzu. 17. decembrī grupas biedri pateicās par to, ka viņiem tas ir izdevies (tagad grupai seko 1, 2 miljoni sekotāju) un dziedot izstāstīja, cik ilgi biedriem nāksies gaidīt līdz brīdim, kad uz Ameriku atlidos Daršāns. Tiek cerēts, ka viņš pievienosies grupas biedriem ASV pavasarī, ja viņa vīzas pieteikums tiks apstiprināts.
@boy.throb Since everyone’s asking, we’ll explain!🇺🇸💖 @Zachary @Evan Papier @Anthony Key @Darshan Magdum ♬ original sound - BOY THROB
Vai tas viss ir nopietni?
Puišu video izpelnās vairākus miljonus skatījumu. Lasot komentārus, var secināt, ka cilvēkus izklaidē grupas absurdais saturs, un daudzi ar interesi seko līdzi tam, vai Daršānam izdosies iegūt vīzu un iekļūt Amerikā. Bet daudzi arī nespēj noticēt, ka šādā veidā grupa patiešām cer kļūt par globālo fenomenu. Tāpēc daudzus nepārstāj mocīt jautājums, vai tiešām tas viss nav tikai joks? Intervijā ar "Teen Vogue" Entonijs pastāstīja, ka šī brīža saturs, kas vairāk izskatās pēc parodijām, ir speciāli veidots, lai pievērstu grupai uzmanību un palīdzētu Daršānam tikt uz Ameriku: "Mēs uz to raugāmies kā uz kaut ko, kas vienkārši ir jāizdara. Tas ir jautrs saturs, kas varbūt liek nedaudz pasmieties, bet, ja paskatās uz jebkuru veiksmīgu mākslinieku, redzams, ka viņi dara kaut ko smieklīgu, parasti tur kaut kas ir. Bet mēs esam īsta grupa."
Savā jaunākajā dziesmā viņi dalās, ka viņiem "ir ļoti nepieciešams, lai kāds viņiem piedāvātu sadarboties un nokļūt "Billboard" mūzikas hitu sarakstā", jo viņiem sāk pietrūkt naudas.
Jau pretī stājās konkurenti
Grupa "Boy Throb" vēl nav laidusi klājā nevienu dziesmu, bet viņiem jau gatava pretī stāties nesen izveidotā grupa "Shadow Baddies". Pretēji "Boy Throb", kuru mīkstie rozā tērpi liek domāt, ka grupa ir ļoti mīlīga, "Shadow Baddies" ir tērpušies melnās drēbēs un izvēlas parodēt dziesmas, kas ir nedaudz smagākas. Grupā ir trīs dalībnieki – Alans (Alan), Konors (Connor) un Gevins (Gavin). Viņu mērķis, kā rakstīts aprakstā par grupu, ir iznīcināt grupu "Boy Throb", pārmānīt Daršānu uz viņu pusi un uzstāties "Super Bowl". Pēc veida, kā tiek filmēti video, redzamas līdzības ar grupu "Boy Throb". Protams, ka šāda drāma aizrauj sekotājus, bet konkurentiem pagaidām ir daudz mazāk sekotāju nekā “Boy Throb” – tikai 57,9 tūkstoši.
@shadowbaddiesofficial You either die a Throbber or live long enough to see yourself become a Baddie 😈🔥 Get us to 1 million followers to take down @BOY THROB before the Shadowed Ones sends us back to eternal darkness (and then we’ll never be able to play at the Super Bowl with @Bad Bunny 😫) @alan.wilcoxson @Conner Sunderman @gavin kondo audio produced by: @Bryce Vanhook ♬ original sound - SHADOW BADDIES
Neskatoties uz to, vai šīm grupām patiešām ir nopietns mērķis iekļūt mūzikas industrijā vai radīt saturu tikai un vienīgi, lai izklaidētu paaudzi, kas ir hroniski tiešsaistē, šīs grupas tik drīz nepazudīs, un kas zina, varbūt kādu dienu grupas "Boy Throb" dziesmu dzirdēsim skanam pa radio.