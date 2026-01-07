Britu slavenākā šefpavāra Gordona Remzija meita parāda pirmās fotogrāfijas kāzu kleitā
Šefpavāra Gordona Remzija meita Hollija Remzija sociālajos tīklos padalījusies ar pirmajiem video no savām “sapņu kāzām”, kurās redzama viņas krāšņā līgavas kleita.
Gordona un Tanas Remziju 26 gadus vecā meita Holija Anna Remzija “Instagram” sniegusi nelielu ieskatu par vienu no četrām kleitām, ko bija izvēlējusies savām divu dienu kāzām ar olimpisko peldētāju – 31 gadu veco Adamu Pītiju.
Pāris apprecējās aizvadītā gada 27. decembrī Bātas abatijā Anglijā, klātesot Remziju ģimenei un viņu tuvajiem draugiem Bekhemiem. Uz kāzām nebija lūgta līgavaiņa ģimene, ar kuru Adamam ir saspīlētas attiecības, līdzīgi kā ģimenes draugiem Deividam un Viktorijai Bekhemiem ar vecāko dēlu Bruklinu.
Video rullītī, ko Holija publicēja soctīklos, viņa redzama sariecoši skaistā mežģīņu kleitā, ko darinājis modes nams “Elie Saab”. Īsais video publicēts, lai pareklamētu zīmola “Smythson” radītās kāzu kartītes.
Mežģīņu kleitai bija garās piedurknes un daudz mazu podziņu, kas kleitu rotāja no apkakles līdz pat viduklim. Kāzu tērpam svinīgumu piešķīra gara šlepe. Hollija pozēja fotogrāfijai, skatoties pār plecu. Otrā attēlā jaunā sieva redzama kopā ar vīru Adamu.
Hollija arī dalījās ar ieskatu izsmalcinātajā ēdienkartē, ko bija sastādījis viņas tēvs, šefpavārs Gordons Remzijs, un viņa komanda no “Claridges”. Viesi kāzās baudīja liellopa steiku kārtainajā mīklā, pannā ceptu paltusu un klasisko ābolu kūku “Tarte Tatin”.
Simpātiskā brunete gan izpelnījusies kritiku, ka izmantojusi savu kāzu dienu, lai reklamētu zīmolus ar kuriem sadarbojas. Daloties ar vairākiem attēliem no firmas “Smythson” apmeklējuma, viņa rakstīja: "Mūsu kāzu kartīšu dizainēšana ar @smythson bija sapņa piepildījums." Arī Adams dalījās ar šo ierakstu un pie tā atzīmēja: "Patiesi padarīja mūsu kāzas vēl īpašākas." Ziņojums nebija atzīmēts kā reklāma vai apmaksāts ieraksts, tāpēc sadarbības raksturs nav zināms.
Norādot uz saviem turpmākajiem plāniem karjerā, olimpiskais peldētājs Adams ir tikko pievienojies savas jaunās sievas talantu menedžmenta aģentūrai. “Hypesight” dalījās ar ziņu “Instagram” platformā, paziņojot, ka Adams ir pievienojies viņu rindām līdzās sievai.
Adams, kurš ir piecus gadus veca dēla Džordža tēvs (zēns dzimis viņa iepriekšējās attiecībās), pagājušajā gadā pārsteidza visus, kad tika atklāts, ka nolēmis neaicināt savus radiniekus uz kāzām. Tas nāca gaismā pēc tam, kad viņa māte Kerolaina nebija lūgta uz Holijas grezno vecmeitu ballīti, kuru apmeklēja līgavas mamma, Adama māsa Betanija un ģimenes draudzene Viktorija Bekhema. Kopš tā laika izskanējuši dažādi pretrunīgi stāsti par ģimenes strīda iemesliem ar šokējošiem apgalvojumiem no katras puses. Kā viens no strīda iemesliem tiek minēts fakts, ka jaunais pāris velējies, lai Kerolaina kāzām izraudzītos citu tērpu, jo viņas sākotnējā izvēle nav apmierinājusi Adamu un Holiju.