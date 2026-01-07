Aktrise Eimija Šūmere šķiras pēc vairāk nekā septiņiem laulībā pavadītiem gadiem
Holivudas aktrise Eimija Šūmere otrdien, 6. janvārī, oficiāli iesniedza šķiršanās pieteikumu no vīra Krisa Fišera, liecina Ņujorkas apgabala tiesas ieraksti.
44 gadus vecā aktrise un 45 gadus vecais Fišers apprecējās 2018. gada 13. februārī. 2019. gada maijā viņiem piedzima dēls Džīns, kuram tagad ir 6 gadi.
Par attiecību izjukšanu Šūmere paziņoja 12. decembrī “Instagram”, pēc tam, kad internetā bija sākušās spekulācijas par laulības stāvokli. “Mēs ar Krisu esam pieņēmuši grūtu lēmumu pēc septiņiem gadiem izbeigt mūsu laulību,” viņa toreiz rakstīja, piebilstot, ka abi viens otru ļoti mīl un turpinās koncentrēties uz dēla audzināšanu, vienlaikus lūdzot respektēt ģimenes privātumu.
Aktrise uzsvēra, ka šķiršanās notiek mierīgi: “Viss ir draudzīgi, ar mīlestību un cieņu. Ģimene uz visiem laikiem.” Arī avots, kas esot tuvs pārim, norādījis, ka starp bijušajiem laulātajiem “nav nekā neglīta” un šķiršanās ir “saskaņota” — atliekot vien nokārtot dažas praktiskas lietas.
Vēl novembra sākumā Šūmere sociālajos tīklos bija pievienojusi ierakstu un pieminējusi Hulu seriālu par šķiršanās juristiem “All’s Fair”, uzsverot: “Mēs ar Krisu joprojām esam precējušies.” Nedēļu vēlāk, 13. novembrī, kāds avots sacīja, ka pāris privāti risina ierastas ilgtermiņa laulību grūtības un abi esot ieinteresēti attiecības saglabāt.
Savukārt 1. decembrī Šūmere atkal reaģēja uz baumām, piebilstot, ka tas, kas notiks starp viņu un Krisu, “nav saistīts ne ar svara zudumu, ne ar autismu”. “Ceru, ka tiksim tam pāri. Viņš ir vislabākais,” viņa rakstīja.
Nesen, 4. janvārī, aktrise ierakstā par 2026. gadu uzsvēra, ka šis gads viņai būs par pašaprūpi un sevis mīlestību, aicinot novērtēt veselību, ģimeni un draugus — un doties uz priekšu “bez nožēlas, tikai ar mīlestību”.