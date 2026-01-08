51 gadu vecā Heidija Kluma spītē vecumam, sportojot ļoti miniatūrā bikini. Daži padomi, kā uzturēt ķermeni tik labā formā, var noderēt arī tev
Vācu supermodele Heidija Kluma kārtējo reizi pierādījusi, ka vecums ir tikai skaitlis. Viņa demonstrējusi savu satriecošo augumu kādas saulainas treniņa sesijas laikā un ar video padalījusies sociālajos tīklos.
51 gadu vecā supermodele vietnē “Instagram” publicējusi video, kurā redzama, kā vingro brīvā dabā, tērpusies pieticīgā, bēšā bikini, pārliecinoši izceļot savus trenētos vēdera preses muskuļus un slaidās kājas, kamēr enerģiski izpilda spēka vingrinājumus.
Kluma izmantoja vingrošanas gumijas, stāvot pie baseina, aiz kura pletās skats uz okeānu, bet fonā skanēja Britnijas Spīrsas dziesma “Work B**ch”.
Video ierakstā šova “America’s Got Talent” tiesnese bija uzlikusi aviatoru stila saulesbrilles, bet viļņotie gaišie mati brīvi krita pār pleciem, kamēr viņa viegli un bez piepūles izpildīja vingrojumu kompleksu.
Miniatūrais bikini izcēla modeles apskaužamo figūru, kas svīstot saulē mirdzēja. Heidija ar vīru Tomu Kaulicu devusies romantiskās Jaungada brīvdienās uz silto Sentbārtas salu.
Fani steidza piepildīt komentāru sadaļu ar uzslavām, apbrīnojot modeles apņēmību uzturēt labu fizisko formu un priecājās par viņas nevīstošo jaunību.
Pagājušajā vasarā Kluma intervijā žurnālam “People” atklāti stāstīja savas domas par plastisko ķirurģiju un injekcijām. Četru bērnu māte norādīja, ka ir “par” botoksu, tomēr neatzina, ka pati būtu veikusi kādas kosmētiskās operācijas. “Ja kāds vēlas runāt par [plastisko ķirurģiju] un dalīties pieredzē, dodiet man visus tālruņu numurus,” pajokoja bijusī “Victoria’s Secret” modele.
“Lielākais maldīgais priekšstats par dzīvi pēc piecdesmit ir tas, ka esi norakstīts. Tā nav,” uzsvēra Kluma. “Mēs joprojām esam apritē, visiem redzami. Neslēpieties savos piecdesmit gados,” aicināja četru bērnu māte. “Skaistums nepārtraukti mainās, un es pieņemu šīs pārmaiņas. Ja viss vienmēr būtu vienāds, dzīve būtu garlaicīga,” viņa piebilda.
Citviet intervijā, runājot par kritiku saistībā ar viņas un meitas Lenijas Klumas kopīgajām apakšveļas kampaņām, viņa pievērsās arī pašapziņai, kad runa ir par savu ķermeni.
“Daudzi saka: ‘Es nezinu, vai ir labi, ja mamma un meita to dara kopā’,” sacīja Kluma. “Bet kā ir ar mums? Es lepojos ar savu meitu. Viņa šādā kampaņā jūtas komfortabli.”
Heidija uzsvēra, ka pašpārliecinātība par savu ķermeni ir raksturīga visai viņas ģimenei, piebilstot, ka vienmēr jutusies labi savā ādā. “Es vienmēr esmu bijusi ļoti brīva attiecībās ar savu ķermeni,” viņa sacīja. “Kad sauļojos pagalmā, man var nebūt krūštura. Esmu eiropiete… mani bērni nezina mani citādu.”
2023. gadā modele izraisīja plašu sašutumu, paziņojot, ka dienā uzņem tikai 900 kalorijas.
Viņa skaidroja, ka savu augumu uztur ar zema tauku satura brokastīm – trim vārītām olām siltā vistas buljonā.
Kad viens no faniem lūdza atklāt viņas svaru, Kluma vietnē “Instagram” ievietoja video, kur noslauka svarus un pajokoja: “Izskatās, ka tie ir pavisam putekļaini.” Uzkāpjot uz tiem, bultiņa apstājās pie atzīmes 62,5 kg.
Vēlāk izdevuma “Sports Illustrated” vāka modele precizēja, ka ievēro “disciplinētu” uztura režīmu, lai gan agrāk bijušas problēmas ar ēšanu. Intervijā žurnālam “Red” viņa sacīja: “Sākumā man bija jābūt disciplinētai, bet tagad esmu pie tā tik ļoti pieradusi. Ir tik daudz izvēļu – atliek tikai izvēlies pareizās. Tad nav jācīnās.”
Heidijas Klumas apakšveļas kolekcija "Intimates"
Heidijas Klumas izdoto apakšveļas kolekciju „Heidi Klum Intimates” atzinīgi novērtējuši arī kritiķi, norādot, ka šī modele zina, kas piestāv sievietēm.
Klumas uztura speciālists Ozs Garsija iepriekš intervijā izdevumam “Women’s Health” atklāja, ko modele parasti ēd ikdienā. Viņš norādīja, ka Heidija dienu visbiežāk sāk ar olu brokastīm. “Tie ir trīs bioloģiski audzētu olu baltumi, cepti kopā ar spinātiem, zaļajiem pipariem, lociņiem un pētersīļiem,” viņš atklāja. Parasti to papildina neliela svaigu augļu bļodiņa un tēja bez piena.
Pusdienās blondā skaistule izvēlas tītaru ar basmati rīsiem vai kvinoju ar apceptiem dārzeņiem. Vakariņās viņa dod priekšroku lasim ar citronu un ķiplokiem, kā arī zaļo lapu salātiem ar brokoļiem, gurķi un nedaudz olīveļļas. Modele arī ļauj sev nelielus našķus – desertā viņa mēdz baudīt augļus ar jogurtu vai tumšo šokolādi.
Kluma iepriekš atzinusi, ka “īsti daudz nesporto”, reizēm vietnē “Instagram” publicējot fotogrāfijas no jogas nodarbībām. “Es nedomāju, ka jādara ļoti daudz, bet, ja dari mazliet, taču regulāri, tas ir svarīgi,” viņa piebilda.
Covid-19 pandēmijas laikā Kluma stāstīja par saviem mājas treniņiem, atzīstot, ka izvairās no intensīvām treniņu programmām un modernām diētām. Vācu supermodele sacīja, ka dod priekšroku “hula-hoop” riņķa griešanai, lēkāšanai uz batuta un peldēšanai – līdz pat 20 baseina apļiem dienā. Tā bija viņas alternatīva sporta zāles apmeklējumam.
“Es eju skriet, lēkāju uz batuta dārzā pie savām mājām Losandželosā un veicu spēka vingrojumus, iekļaujot arī daudz pietupienu. Pietiekami daudz kustos, skraidot pakaļ četriem bērniem, diviem suņiem un kaķim.”
Runājot par ādas un ķermeņa kopšanu, Kluma dod priekšroku vienkāršībai. Viņa atzīst, ka parasti nelieto daudz kosmētikas, ļauj matiem izžūt dabiski un, kā raksta žurnāls “Us”, labprāt izmanto kokosriekstu eļļu matu un ķermeņa mitrināšanai.
Modele arī uzsvērusi ūdens dzeršanas nozīmi, norādot, ka pamana ādas elastības zudumu, ja dzer par maz.
Blondā skaistule atklāja vienu ādas kopšanas soli, ko nekad neizlaiž – tā ir dekoratīvās kosmētikas noņemšana pirms gulētiešanas. “Es vienmēr pārliecinos, ka kosmētika ir notīrīta, lai poras naktī varētu elpot,” viņa skaidroja. “Bet citādi – ēdiens. Ēdiens, kustība un sports kopumā nāk par labu.”