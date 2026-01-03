Nagijeva Jaungada apsveikums izraisa plašu rezonansi - vai viņš ieminējies par karu?
Krievu aktiera un šovmeņa Dmitrija Nagijeva Jaungada video uzruna sociālajos tīklos kļuva par turpinājumu skandālam, kas uzliesmoja pēc viņa izteikumiem filmas "Egles-12" pirmizrādē.
Dmitrijs Nagijevs mēģināja atbildēt uz pārmetumiem, kas radās pēc viņa komentāriem par militārās tematikas pārsātinājumu mūsdienu kino, taču viņa paziņojums sabiedrībā tika uztverts ļoti neviennozīmīgi.
Jaungada uzrunā Nagijevs uzsvēra, ka atrodas Krievijā, un paziņoja, ka no viņa vārdiem esot "izveidots uzbrukums" — gan viņam pašam, gan valstij. Pēc viņa teiktā, viss notiekošais "skar ikvienu no mums", bet Jaungada apsveikumā viņš novēlēja sekotājiem "uzvaru visā", kā arī labestību, maigumu un mīlestību. Tiešu izteikumu par karu vai politiku video atkal nebija.
Rezonanse radās pēc aktiera vārdiem filmas "Egles-12" pirmizrādē, kur viņš franšīzes popularitāti skaidroja ar skatītāju nogurumu no militārās tematikas.
Nagijevs norādīja, ka kinoteātros iznāk pārāk daudz filmu par karu, kuras viņš raksturoja kā "pelēcību" un "netīrību". Saruna ar žurnālisti turpinājās ar jautājumu par to, kādas avantūras vai spilgti notikumi pēdējā laikā bijuši aktiera dzīvē.
Так называемая безмозглая журналисточка спрашивает Нагиева : что интересного произошло в Вашей жизни?— Ольга🇩🇪💛💙Безумцы➡️мимо (@lass_mich_reden) December 15, 2025
Ответ ЧЕЛОВЕКА в стране фашизма:
-ты меня спрашиваешь на четвертом году войны какие авантюры произошли в моей жизни??
Главное, что происходит- это война. pic.twitter.com/MFKH6rEcje
Taču arī šeit Nagijevs personisko saistīja ar apkārt notiekošo, atbildot ar pretjautājumu: "Tu man ceturtajā kara gadā jautā, kādas avantūras ir notikušas manā dzīvē...?" Šie formulējumi izraisīja asu reakciju no daļas Krievijas sabiedrības un politiķu puses, kuri nolēma aktualizēt jautājumu par aktiera atzīšanu par ārvalstu aģentu.
Vienlaikus komentāros zem Nagijeva Jaungada uzrunas parādījās lietotāji no Ukrainas. Daļa no viņiem aktiera vārdos saskatīja slēptu pretkara zemtekstu un pateicās viņam par atbalstu, lai gan pats Nagijevs šādus paziņojumus nebija izteicis. Komentētāji atzīmēja viņa iepriekšējo cieņpilno attieksmi pret Ukrainu un ukraiņiem, interpretējot pašreizējo video kā aizplīvurotu nepiekrišanu notiekošajam.
Krievijas auditorija reaģēja ievērojami asāk. Daļa lietotāju apsūdzēja Nagijevu divdomībā, piesardzīgos formulējumos un mēģinājumos saglabāt neitralitāti, neriskējot ar karjeru. Komentāros izskanēja pārmetumi par skaidras pozīcijas trūkumu un nevēlēšanos tieši paust savu attieksmi pret notiekošo. "Jocīgi. Gan no vienas puses, gan no otras puses dzied slavas dziesmas. Dimu saplosīja kā rotaļlietu smilšu kastē. Bet ko pats Dima domāja, neviens nezina," rakstīja viens no lietotājiem.