Kas patiesībā jādara Jaungada naktī, lai vēlēšanās piepildītos
Ierasto Jaungada vēlējumu vietā pamēģiniet ko citu: nevis lūgt, bet pārliecinoši apgalvot. Nevis sapņot, bet izvēlēties. 2026. gads piedāvā pavisam citu pieeju dzīvei — nobriedušāku, apzinātāku un spēcīgāku.
Mēs esam pieraduši izteikt vēlēšanās it kā vēršoties pie ārējas spēka: "Es gribu, lai..", "Ja paveiksies..." Taču aiz šiem izteikumiem bieži slēpjas trūkuma sajūta — it kā mums kaut kā pietrūkst, it kā mēs būtu atkarīgi no apstākļiem, likteņa vai citu gribas.
Ko darīt, ja spēks jau ir mūsos pašos — un tieši nodoms, ne vēlēšanās, iedarbina reālas pārmaiņas? Nodoms nav lūgums. Tas ir iekšējs lēmums, ko atbalsta pārliecība un gatavība rīkoties.
Kad cilvēks "vēlas", viņš zemapziņā atzīst trūkumu: mīlestības, pārliecības, naudas, miera. Kad viņš veido nodomu, viņš apgalvo: "Es izvēlos to kā daļu no savas dzīves."
Mēs radām realitāti nevis ar domām vien, bet ar stāvokli, no kura šīs domas rodas. Tieši tāpēc svarīgas nav tikai vārdi, bet arī emocijas, ticība, iekšējā pozīcija.
Ja iekšienē ir šaubas, bailes un haoss, ārējā realitāte neizbēgami to atspoguļo. Mēs bieži nenovērtējam savu emociju spēku. Bet tieši tās veido mūsu iekšējo fonu, un pēc tam — arī ārējos apstākļus.
Kad cilvēks nekontrolē savas sajūtas, tās sāk valdīt pār viņu. Kad prāts kļūst par saimnieku, ne par kalpu, dzīve pārvēršas par bezgalīgu reakciju uz notikumiem. Pietiek tikai uzņemties atbildību par savu iekšējo stāvokli — un daudz kas sāk mainīties.
Mēs spējam:
- mainīt savas reakcijas,
- pārrakstīt iekšējos scenārijus,
- izvēlēties, kam ticēt un uz kurieni virzīties tālāk.
Nav nejauši teikts, ka dzīve uz Zemes ir skola. Šeit mēs mācāmies just, piedzīvot, apzināties un transformēt emocijas. Ne izvairīties no tām, bet saprast. Katrs pieredzes moments — pat sāpīgs — dod izaugsmes punktu. Katra situācija palīdz labāk sadzirdēt sevi.
Tā vietā, lai cerētu, pamēģiniet izvēlēties. Tā vietā, lai lūgtos, iegūstiet iekšēju skaidrību. Tā vietā, lai gaidītu, veiciet darbību — pat mazu, bet godīgu. Kad jūs ne tikai gribat, bet skaidri zināt, ka esat pelnījuši izvēlēto, realitāte sāk pielāgoties.
Lai 2026. gads kļūst par gadu, kurā jūs:
- pārtraucat šaubīties par sevi,
- pārtraucat dot spēku bailēm,
- sākat dzīvot no iekšējās atbalsta sajūtas.
Lai katrs no mums apzināti veido savu realitāti — sev un apkārtējai pasaulei.