Filmas “Viens pats mājās” leģendāra aina iegūs paliekošu veidolu
Filmas “Viens pats mājās” slavenā aina ar tarantulu drīzumā tiks iemūžināta un paliks tieši tajā mājā, kas redzama filmā — pateicoties pašai ainas zvaigznei, aktierim Danielam Sternam.
Nesenā ekskluzīvā intervijā žurnālam “PEOPLE” 68 gadus vecais Sterns, kurš tagad ir mākslinieks un zemnieks un dzīvo rančo Kalifornijā, pastāstīja, ka ģimene, kura iegādājās filmā redzamo Čikāgas māju, pasūtījusi viņam izveidot īpašu skulptūru.
“Man piezvanīja cilvēki, kuriem pieder “Viens pats mājās” māja,” stāstīja Sterns. “Un es esmu tēlnieks, un viņi jautāja, vai es varētu mājai izveidot skulptūru. Tāpēc es veidoju skulptūru ar sevi un zirnekli.”
Viņš turpina: “Tas būs diezgan traki — skulptūra atradīsies “Viens pats mājās” mājā, un tas zirneklis, kā viņu tur sauca — “Čārlijs” — tiks iemūžināts bronzā.”
Sterns saka, ka šis mākslas darbs būs pirmais pašportrets, ko viņš jebkad radījis, piebilstot jokojot: “Esmu skatījies uz sevi savā darbnīcā un esmu padarījis sevi daudz izskatīgāku nekā dzīvē — kāpēc gan ne?”
“Tomēr tas ir bijis ļoti jautri. Patiesi jautri. Un ir tik jauki par to domāt. Darbs būs gatavs pāris mēnešu laikā, un ir tik mīļi iedomāties to tieši tajā mājā — šie cilvēki tik ļoti mīl šo māju un tik ļoti mīl filmu,” saka Sterns, piebilstot, ka cer redzēt skulptūru izstādītu klātienē. “Es to nosūtīšu, bet viņi varētu rīkot kaut ko līdzīgu atklāšanas pasākumam… būtu traki atrasties tajā mājā. Tā māja ir kā tūrisma objekts,” saka Sterns.
Māja — kas tika izmantota 1990. gada iemīļotās Ziemassvētku klasikas ārējām ainām — atrodas Vinetkā, Ilinoisā, un janvārī tā tika pārdota virs prasītās cenas par 5,5 miljoniem ASV dolāru. Piecu guļamistabu un sešu vannasistabu īpašums tirgū nonāca 2024. gada maijā ar sākotnējo cenu 5,25 miljoni dolāru, un drīz pēc tam tika noslēgts pirkuma līgums.
Ziņas par mājas pārdošanu izraisīja plašu rezonansi visā valstī un noveda pie pircēja piedāvājuma mazāk nekā nedēļas laikā.
Sterns filmā atveidoja vienu no “slapjajiem bandītiem”, kopā ar Džo Peši spēlējot noziedzniekus, kuri aplaupa Čikāgas apkārtnes mājas — līdz nonāk pie mēģinājuma apzagt Kevina Makalistera māju (lomā Makolijs Kalkins), kad viņš Ziemassvētkos paliek viens pats mājās.
Runājot par filmēšanas procesu, Sterns atceras, ka viņa sirdi plosošais kliedziens bijis atsauce uz sievietes kliedzienu filmā “Psiho” dušas ainā. Sterns arī piebilda, ka uzņemšanas laukumā bijis tarantulu treneris, lai gan viņš nebija pārliecināts, vai pats zirneklis patiešām ir trenēts.