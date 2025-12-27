Atceries Meganu no “Viens pats mājās”? Lūk, kā viņa izskatās tagad
Vairāk nekā 30 gadus pēc filmas “Viens pats mājās” pirmizrādes aktrise Hilarija Vulfa Saba, kura filmā atveidoja Kevina Makalistera māsu, atkal nonākusi uzmanības centrā — šoreiz sociālajos tīklos.
Aktrise publicējusi video “Instagram” un “TikTok”, kurā redzams, kā viņa sēž uz dīvāna un ēd saldējumu, kamēr televizorā fonā tiek rādīta filma “Viens pats mājās”. Kamerai pavēršoties pret ekrānu, skatītāji pamana jaunāko Sabas versiju — to pašu meiteni, kura pirms vairāk nekā 30 gadiem parādījās leģendārajā Ziemassvētku filmā.
“Kad tev ir 13, tev radīsies iespēja piedalīties visu laiku ikoniskākajā Ziemassvētku filmā. Ir ļoti svarīgi to izdarīt,” teikts video tekstā.
Video pavadījumā skan grupas Fleetwood Mac dziesma “Silver Springs”, kas pēdējā laikā sociālajos tīklos kļuvusi par simbolu dzīvi mainošiem brīžiem un atskatīšanos uz pagātni.
Video aprakstā Saba ironiski piebilst: “ĻOTI svarīgi. Priecīgus Ziemassvētkus, jūs, netīrie lopiņi.”
Saba, kurai tagad ir 48 gadi, piedalījās arī 1992. gada filmas turpinājumā “Viens pats mājās 2: Apmaldījies Ņujorkā”, kā arī vairākos citos tā laika kino un televīzijas projektos.
Atminoties filmēšanas laiku, aktrise iepriekš atzinusi, ka uzņemšanas laukumā valdījusi ļoti draudzīga atmosfēra: “Starp Makalisteriem bija daudz bērnu, tāpēc tā bija ļoti bērniem draudzīga vide.”
Īpaši siltas atmiņas Sabai saistās ar aktrisi Ketrīnu O’Hāru. “Viņa bija smieklīga, lieliski prata komunicēt ar bērniem un vienkārši brīnišķīgs cilvēks. Man ļoti patika filmēt ainu, kurā skrējām cauri lidostai, un tas bija tieši tāpēc, ka biju kopā ar Ketrīnu,” stāstīja Saba.
Par filmas galveno zvaigzni Makoliju Kalkinu viņa sacīja, ka viņš bijis “parasts mazs puika, kurš izklaidējas, un kura personība patiešām izcēlās”.
Pēc bērnības lomām Saba 1992. gadā pameta aktiermākslu un pievērsās sportam. Viņa nopietni nodarbojās ar džudo, uzvarēja 1994. gada Pasaules junioru čempionātā savā svara kategorijā, piedalījās 1996. gada olimpiskajās spēlēs Atlantā un 2000. gadā Sidnejā, kā arī iekļuva ASV olimpiskajā izlasē.