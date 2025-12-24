“Viņa man uzbļāva virsū” - ar savu īpatnējo pieredzes stāstu dalās slavenā seriāla “Baby Reindeer” aktrise
Aktrise Džesika Ganinga (Jessica Gunning) ziņu medijam BBC pastāstījusi par kādu visai amizantu situāciju, ko piedzīvojusi pēc tam, kad seriāls “Baby Reindeer” kļuva populārs.
Džesika Ganinga par lomu seriālā “Baby Reindeer” maijā saņēma BAFTA balvu. Seriāls, kas balstīts uz patiesiem notikumiem, atstājis iespaidu uz daudziem cilvēkiem. Seriālā viņa atveido apsēstu un emocionāli sarežģītu sievieti vārdā Marta, kura vajā savu elku – komiķi Doniju Danu (Ričards Gads).
Ganinga šo lomu sauc par “mūža lomu”, bet dzīvi pēc seriāla iznākšanas raksturo kā “sirreālu” un vienlaikus arī kā “sapni”.
“Man pārskrēja zosāda, kad pirmo reizi izlasīju scenāriju,” britu aktrise stāsta BBC. Viņa neticēja, ka tas kļūs par “Netflix” fenomenu.
Protams, viena no iespējamām blaknēm, filmējoties šādā seriālā, ir tas, ka cilvēki uz ielas tevi atpazīst un reizēm sajauc ar atveidoto tēlu.
“Es tikko biju noparkojusi auto netālu no mājām, kad kāda sieviete pienāca man klāt un sāka kliegt virsū! Taču, aizstāvot viņu – viņa tikko bija noskatījusies seriālu, izgājusi no savas mājas, un tur pēkšņi biju es. Tā ir sirreāla sajūta – ka reizēm uz tevi kliedz,” viņa saka.
“Taču lielākā daļa cilvēku ir bijuši ļoti jauki. Turklāt ir arī neticami skaitļi par to, kādu ietekmi seriāls atstājis uz labdarības organizācijām, īpaši tām, kas palīdz vīriešiem – seksuālas vardarbības upuriem. Manuprāt, tas parāda, ka cilvēki vēlas sarežģītus stāstus. Pie manis ir nākuši runāt gan 14 gadus veci jaunieši, gan 90 gadus veci cilvēki.”
Ikviens, kurš skatījies “Baby Reindeer”, var apstiprināt, ka tas ir smags un emocionāli satraucošs seriāls. Tiek norādīts, ka stāsts balstīts uz reāliem notikumiem, ko piedzīvojis seriāla veidotājs Ričards Gads, kurš atveido arī galveno lomu. Tomēr šādu versiju apstrīd sieviete, kura, iespējams, iedvesmojusi tēlu, uz kura balstīta Marta. Viņa apgalvo, ka “Netflix” vairāk nekā 50 miljoniem skatītāju visā pasaulē par viņu izplatījis “brutālus melus”.
2024. gada jūnijā sieviete paziņoja, ka iesniedz prasību tiesā pret “Netflix” par neslavas celšanu, nolaidību un privātuma pārkāpumiem.
Lai gan seriāls tiek pasniegts kā balstīt uz “patiesiem notikumiem”, tiesnesis 2024. gada septembrī savā lēmumā secināja, ka vairāki būtiski notikumi seriālā, piemēram, notiesāšana par vajāšanu, reālajā dzīvē nav notikuši.
“Netflix” mēģināja panākt lietas izbeigšanu, taču tas neizdevās. Straumēšanas platforma norādīja: “Mēs plānojam šo lietu aizstāvēt stingri un atbalstīt Ričarda Gada tiesības stāstīt savu stāstu.”