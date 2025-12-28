Princese Beatrise pirmo reizi Ziemassvētkos novēršas no vecākiem un viņus neapmeklēs. Māsa sekos viņas pēdās
Tiek ziņots, ka princese Beatrise nolēmusi nesatikt savu tēvu viņa pēdējos Ziemassvētkos, ko Endrū Mauntbatens-Vindzors pavadīs “Royal Lodge” īpašumā Vindzorā. Skandāls pēc Epstīna lietas dokumentu publiskošanas ir vēl vairāk saasinājies.
Kā vēsta avoti, princese Beatrise šogad nolēmusi Ziemassvētkos neapmeklēt savus apkaunotos vecākus — Endrū Mauntbatenu-Vindzoru un Sāru Fērgusoni —, jo turpina vērsties plašumā skandāls saistībā ar viņu iespējamo saikni ar notiesāto seksuālo noziedznieku Džefriju Epstīnu.
Tiek ziņots, ka Beatrise, kura ir bijušā Jorkas hercoga un hercogienes vecākā meita, atteikusies no uzaicinājuma pievienoties vecākiem viņu pēdējos Ziemassvētkos “Royal Lodge” īpašumā. Nākamgad bijušajam princim šo rezidenci, kur viņš mitinās kopā ar šķirto sievu, nāksies atstāt. Tāpat zināms, ka Beatrise bijusi aicināta svētku laiku pavadīt kopā ar karalisko ģimeni Sandringemā, taču arī šo uzaicinājumu viņa noraidījusi.
Tā vietā princese, kā vēsta avoti, nolēmusi doties slēpot uz ārzemēm kopā ar savu vīru Edoardo Mapelli Moci un draugiem. Viņas jaunākā māsa, princese Eiženija, nonākusi līdzīgas dilemmas priekšā. Tiek prognozēts, ka svētku laiku viņa pavadīs kopā ar vīru Džeku Brūksbenku.
Beatrises atteikums ir kārtējais trieciens Endrū Mauntbatenam-Vindzoram, kuram tika atņemti karaliskie tituli un privilēģijas dēļ viņa saistības ar miljardieri un pedofilu Džefriju Epšteinu. Beatrise pirms lēmuma pieņemšanas konsultējusies ar draugiem, par to izdevumu “The Sun” informējis kāds avots.
Kāds princeses paziņa laikrakstam sacījis: „Beatrise nevēlas radīt apmulsumu un jutās sarežģītas izvēles priekšā, kā izrādīt lojalitāti karalim un saglabāt uzticību saviem vecākiem. Tāpēc viņa kopā ar Eiženiju apmeklēja pirms Ziemassvētkiem rīkoto ģimenes pusdienas Bekingemas pilī.”
Savrupnams "Royal Lodge", kurā 20 gadu dzīvo princis Endrū
„Beatrise augstu novērtē to, kā karalis un Viljams viņu ir atbalstījuši laikā, kamēr risinās notikumi ap Endrū un Sāru. Viņa nevēlējās, lai izskatītos, ka kāds tiek apzināti ignorēts, tāpēc izvēlējās doties prom kopā ar draugiem.”
Avots, runājot par bijušo princi Endrū, piebildis: „Ņemot vērā visu, kas noticis, viņš šobrīd ļoti līdzinās Grinčam. Ir skaidrs, ka šogad svētku prieka ir gaužām maz.”