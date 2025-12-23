Ziemassvētki kā bērnībā - "TikTok" atklāj jaunu nostalģijas vilni
Vietnē “TikTok” strauji uzņem apgriezienus retro noskaņa — ar pašu gatavotiem eglīšu rotājumiem, piesātinātām krāsām un nostalģiskiem svētku simboliem, kas daudziem raisa atmiņas par bērnību.
90. gadu Ziemassvētki – nostalģija jaunai paaudzei
“TikTok” ziņo par ievērojamu Ziemassvētku dekoru video skaita pieaugumu, lietotājiem arvien biežāk atgriežoties pie svētku noskaņām no aizgājušiem laikiem. Jaunākajai platformas paaudzei šī nostalģija visbiežāk nozīmē tieši 90. gadus.
Ar tēmturi #90sChristmas publicēti vairāk nekā 8000 video, kuros tiek cildināts stils ar daudzkrāsainām eglīšu lampiņām, paštaisītiem filca rotājumiem un VHS kasetēm ar Ziemassvētku kino klasiku. Viens no skatītākajiem ierakstiem, kas sasniedzis gandrīz četrus miljonus skatījumu, atgādina par Makolija Kalkina piedzīvojumiem filmā “Viens pats mājās”.
Komforta meklējumi nenoteiktos laikos
Platforma norāda, ka Ziemassvētku dekoru video skaits pēdējo 12 mēnešu laikā pieaudzis par 100%. Eksperti uzskata, ka šī tendence atspoguļo cilvēku vēlmi pēc stabilitātes un drošības sajūtas laikā, kad ikdiena kļuvusi neprognozējamāka.
“Šajās tendencēs ir spēcīga nostalģijas sajūta,” skaidro interjera dizaina vietnes Livingetc.com redaktors Hjū Metkalfs. “Tie nav pārlieku mūsdienīgi stili. Tā ir komforta meklēšana pagātnē laikā, kad tagadne šķiet mazliet nedroša.”
Ralfa Lorēna Ziemassvētki – grezna klasika
Vēl lielāku popularitāti nekā 90. gadu estētika šogad iemantojusi tā dēvētā Ralfa Lorēna Ziemassvētku noskaņa. Tā iedvesmota no amerikāņu dizainera raksturīgā rokraksta — piesātinātām krāsām, bagātīgiem koka paneļiem un zaļiem rūtainiem rakstiem.
“TikTok” lietotāji ne tikai demonstrē šo grezno stilu, bet arī dalās ar padomiem, kā līdzīgu svētku atmosfēru radīt ar ierobežotu budžetu.
Patērētāju tendenču prognozēšanas uzņēmums WGSN norāda, ka šī estētika iezīmē plašāku virzību uz “jaunām klasikas interpretācijām un tradicionālu noskaņu” Ziemassvētku laikā. Tendenci viņi raksturo kā “starp paaudzēm kopīgu nostalģiju”, kas izpaužas mājīgos adījumos, svecēs uz palodzēm un margu virtenēs.
@ceilyta It’s beginning to look a lot like Ralph Lauren Christmas 🎄 #fyp #christmas #christmastree #ralphlauren #navidad ♬ The Christmas Song (Merry Christmas To You) - Nat King Cole Trio
“Šo klasisko tēlu izpēte kļūst arvien populārāka arī jaunāko patērētāju vidū,” uzsver WGSN stratēģe Kasandra Ganjona.
No “Mazajām sievietēm” līdz romantiskajām komēdijām
Ja ar 20. gadsimta beigu retro nepietiek, WGSN ziņo arī par pieaugošu interesi par tā dēvēto “grezno senatnīgumu”. Tas ietver samta Ziemassvētku zeķes, eglīšu paklājus un estētiku, kas iedvesmu smēlusies vēl senākos laikmetos. Platformā arvien biežāk parādās arī jēdziens “Little Women Christmas”, kas balstīts Luisas Mejas Olkotas klasiskajā romānā.
Par iedvesmas avotu kļuvusi arī romantiskā komēdija “Brīvdienas” (The Holiday), kas, neraugoties uz pretrunīgajām atsauksmēm filmas iznākšanas laikā, šogad atdzimusi kā “TikTok” interjeru iedvesma. Tēmturis #NancyMeyersAesthetic, kas nosaukts filmas režisores vārdā, jau pārsniedz 35 000 video, akcentējot siltus interjerus un tradicionālu svētku noskaņu.
@.sara_parker Raise your hand if you want a Nancy Meyers Christmas 🙋🏼♀️ #christmasdecor #christmasdecorating #christmasaesthetic #nancymeyers #nancymeyersaesthetic ♬ original sound - Sara Parker | Interiors
Svētku skaņu celiņš – atgriešanās 80. gados
Lai gan interjeros dominē dažādu laikmetu noskaņas, muzikālajā pavadījumā uzvar vēl viena desmitgade — 80. gadi. Dziesma “Last Christmas” grupas Wham! izpildījumā šomēnes ir visbiežāk meklētā Ziemassvētku dziesma platformā “TikTok”.