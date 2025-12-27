VIDEO: neaizmirstams uznāciens kāzās līgavaini pārvērš par interneta sensāciju
Iedvesmojoties no viena no saviem iecienītākajiem mūziķiem, kāds līgavainis savās kāzās sarīkoja negaidītu uznācienu, kas ātri vien izpelnījās plašu sabiedrības uzmanību.
Makss Šofs kļuva par interneta sensāciju, pateicoties Morgana Volena iedvesmotai ieejai kāzu svinībās 6. decembrī Medisonā, Viskonsinas štatā, kas aizkustināja gan viesus, gan sociālo tīklu lietotājus.
Video Makss publicēja savā “Instagram” profilā, un ar to dalījās arī platforma “Country Chord”. Klips, ko nodrošināja Makss un Koseta Šofi, uzņemts no kāzu viesu skatpunkta — ieeja tika demonstrēta uz liela ekrāna kāzu norises vietā.
Līdzīgi kā Morgans Volens, kurš katru koncertu iesāk ar sev raksturīgu svinīgu ieeju, arī Makss izveidoja savu versiju. Vīrusu popularitāti guvušajā klipā redzams, kā līgavainis melnā kāzu uzvalkā un kaklasaitē dodas pa ielu, skanot Volena un Lil Dērka kopdziesmai “Broadway Girls”.
Kādā brīdī Makss aicina kameru uzgaidīt, pirms tā sāk sekot viņam, sveicot līgavu Kosetu uz kāpnēm, kas ved uz kāzu norises vietu. Pāris apmainās ar sirsnīgu rokasspiedienu, pēc kura Makss pievelk Kosetu sev klāt un noskūpsta, viesiem gavilējot un aplaudējot. Pēc tam jaunlaulātie kopā uzkāpa atlikušos pakāpienus un devās iekštelpās, kamerai pārslēdzoties no lielā ekrāna uz viņiem zāles aizmugurē. Pasākuma vadītājs paziņoja: “Sveiksim Kosetu un Maksu!”, pāri sirsnīgi sagaidot ģimenei un draugiem.
Makss atklāj, ka popularitāti guvusī kāzu “grandiozā ieeja” tapusi aptuveni trīs nedēļu laikā, un ideja radusies kā atsauce uz pāra kopīgo mīlestību pret dziesmas “Last Night” izpildītāja mūziku un kantrī žanru kopumā.
“Es teicu Kosetai un viņas māsai: ko jūs domātu, ja mēs uztaisītu Morgana Volena ieeju?!” viņš atceras. “Šogad bijām uz koncertu Medisonā, kur ieejā viesis bija Brets Favrs, tāpēc atkārtoti noskatījāmies šo uznācienu un nolēmām atdarināt tieši to.”
Makss stāsta, ka sieva ideju atbalstījusi jau no paša sākuma un tai “ļoti patika”. Lielākais izaicinājums bijis, kā ieceri veiksmīgi īstenot viesu priekšā, taču, sagādājot video projekcijas ekrānus, ideja kļuvusi par realitāti.
“Mēs īsti neredzējām viesu reakciju, līdz ienācām iekšā. Tad daudzi jau bija kājās un skaļi gavilēja,” atceras līgavainis. “Atskatoties uz viesu uzņemtajiem video, jaunākā publika — īpaši Morgana Volena fani — bija visvairāk sajūsmināti. Dzirdēt visus aplausus un ovācijas, ienākot zālē, bija neticami jautrs un neaizmirstams brīdis.”
Makss atklāj, ka video nolēmuši publicēt tieši pirms 15 stundu lidojuma uz medusmēnesi, cerot, ka Volena faniem tas patiks, taču viņi neesot gaidījuši, ka tas kļūs tik plaši populārs.