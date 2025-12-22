Francijas Ziemassvētku reklāma kļūst par globālu sensāciju - lūk, kāpēc visi par to runā
Kādas Francijas lielveikalu ķēdes Ziemassvētku reklāma iet pretēji mākslīgā intelekta tendencēm – un gūst milzu panākumus visā pasaulē.
Francijas lielveikalu ķēdes “Intermarche” Ziemassvētku reklāma kļuvusi par īstu sensāciju un saņēmusi atzinību visā pasaulē par to, ka izdara to, ko daudziem zīmoliem mūsdienās vairs neizdodas: patiesi uzrunā cilvēkus – un tas viss bez neviena kadra, kas radīts ar ģeneratīvo mākslīgo intelektu.
Reklāma ar nosaukumu “Le mal aimé” (“Nemīlētais”) sākas ar mazu zēnu, kurš baidās no rotaļu vilka. Tēvs viņam izstāsta vienkāršu stāstu par vientuļu vilku, no kura baidās citi dzīvnieki. Tad stāsts pāriet animācijā. Tajā redzams, kā vilks cenšas sadraudzēties ar meža kaimiņiem, taču nespēj kliedēt viņu bailes. Beigu beigās vilks nolemj mainīties un sāk gatavot dārzeņus. Stāsts noslēdzas ar to, ka pārveidotais vilks ierodas Ziemassvētku mielastā ar paša gatavotu ēdienu.
Reklāmas pavadījumā skan 70. gadu franču hits “Le Mal Aimé” Kloda Fransuā izpildījumā, un video ir sakrājis simtiem miljonu skatījumu ārpus Francijas. No Eiropas līdz pat ASV skatītāji dalās ar reklāmas versijām ar subtitriem, izsaka atzinīgus komentārus un dažos gadījumos pat norāda, ka vēlētos, lai “Nemīlētais” būtu pilnmetrāžas filma, nevis tikai divu minūšu reklāma.
Fani slavē šīs bērnu pasakas glezniecisko animācijas pasauli un priecājas, ka tā nepaļaujas uz bezdvēseliskiem MI risinājumiem, bet gan uz tradicionālu māksliniecisko pieeju, lai izstāstītu emocionāli piesātinātu stāstu.
Tas ir krasā pretrunā ar “Coca-Cola” Ziemassvētku reklāmu, kas izpelnījās kritiku par tās “biedējošo” mākslīgā intelekta izmantošanu.
Romance vadošais tekstu autors Viktors Ševaljē sacīja: “Mākslīgais intelekts nespēj radīt stāstus. Mēs radām stāstus.” Viņš piebilda, ka “mūsu reklāmas panākumu pamatā ir tas, ka mēs tai veltījām laiku”.
Savukārt “Les Mousquetaires” grupas, kurai pieder "Intermarché", valdes priekšsēdētājs Tjerī Kotijārs norādīja, ka uzņēmums ir parādījis – cilvēka intelekts spēj radīt “citādu emociju nekā robots”.
Laikā, kad arvien vairāk uzņēmumu paļaujas uz mākslīgo intelektu, lai radītu vizuāli uzmācīgu, bezpersonisku saturu, “Intermarché” ir apliecinājis cilvēku veidotas animācijas vērtību.
Protams, daži skatītāji steidza sūdzēties, ka reklāma it kā popularizē veģetārismu, un uzsāka ierasto sašutuma vilni. Taču Kotijārs sniedza vislabāko atbildi tiem, kuri nekad nelaiž garām iespēju pasūdzēties par jebko un visu: “Tas nav par cilvēku mudināšanu atteikties no gaļas. Ideja ir tāda, ka nevienam nevajadzētu tikt izslēgtam – ne vilkam, kurš neēdīs savus jaunos draugus.”