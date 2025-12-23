Princis Harijs un Megana Mārkla 2025. gada svētku kartītē dalās ar retu ieskatu bērnu Ārčija un Lilibetas dzīvē
Tuvojoties svētkiem, princis Harijs un Megana Mārkla pavēruši aizkaru uz savu privāto ģimenes dzīvi, daloties ar sirsnīgu ieskatu ikdienā kopā ar bērniem - princi Ārčiju un princesi Lilibetu.
41 gadu vecais Harijs un 44 gadus vecā Megana nesen publiskoja savu 2025. gada svētku kartīti, kurā iekļauta reta fotogrāfija ar sešgadīgo Ārčiju un četrus gadus veco Lilibetu.
“Priecīgus svētkus! No mūsu ģimenes – jūsējai,” Megana sveica savus sekotājus “Instagram” ierakstā. Attēlā redzams Ārčijs, cieši apskāvis Hariju, kurš ar rokām maigi ieskauj dēla seju. Tikmēr Megana ir pietupusies Lilibetas augstumā un saskaras ar pierēm ar meitu, kuras rūsganie mati paslēpj seju fotogrāfam.
Kopš atteikšanās no karaliskajiem pienākumiem un pārcelšanās uz Kaliforniju 2020. gadā Harijs un Megana, kuri apprecējās 2018. gada maijā, savu ģimenes dzīvi lielākoties turējuši privātu. Tomēr šā mēneša sākumā Megana dalījās ar retu ieskatu viņu Ziemassvētku tradīcijās savā “Netflix” speciālizlaidumā “Ar mīlestību, Megana: Svētku svinēšana” (“With Love, Meghan: Holiday Celebration”).
“Ideja ir patiesi izbaudīt katru šā mēneša dienu, sajūtot, ka gads tuvojas noslēgumam,” Megana sacīja, runājot par Adventes kalendāra nozīmi. “Taču nevajag justies tā, it kā viss būtu jāizdara perfekti. Vienkārši izbaudiet tos mazos, īpašos akcentus, kas sniedz jums prieku.”
“Netflix” šova speciālizlaiduma laikā Megana saviem bērniem izveidoja Adventes kalendāru, kur katras dienas kabatiņā ievietoja kādu našķi vai mammas ar roku rakstītu zīmīti.
“Būtība ir vienkārša, lai 24 dienu garumā līdz Ziemassvētkiem katru dienu būtu kāds mazs pārsteigums un prieks,” viņa paskaidroja. “Tām nav jābūt lielām lietām – tie ir mazi, sirsnīgi žesti.”
Runājot par ģimenes ēšanas paradumiem, Megana atklāja, ka katrus Ziemassvētkus viņi atzīmē ar branču, kura centrālais elements ir kanēļa pīrāgs sniegpārsliņas formā.
“Man ļoti patīk Ziemassvētku rīta branča tradīcija,” viņa dalījās. “Es to daru katru gadu kopā ar ģimeni, un šogad jau esmu sagatavojusies – būs kaut kas salds un kaut kas sāļš.”
Savukārt Ziemassvētku vakarā Meganas ģimenē ir tradīcija baudīt viņas mammas Dorijas Reglendas gatavoto gumbo. Tas ir tradicionāls Luiziānas virtuves sautējums – bieza, aromātiska zupa ar bagātīgu garšu. Gumbo galvenokārt sastāv no spēcīgas garšas buljona, gaļas vai vēžveidīgajiem, biezinātāja un kreoliešu "svētās trīsvienības": selerijas, paprikas un sīpoliem.
“Tas ir reizi gadā gatavots ēdiens,” paskaidroja Megana.
Saseksas hercogiene arī uzsvēra, ka cepumu dekorēšana ir “jautra ģimenes aktivitāte”, kā arī veids, kā viņa atpūšas vienatnē. “Šī arī ir lieliska nodarbe, kad bērni jau guļ – kluss, mierīgs un gandrīz meditatīvs mirklis,” viņa jokojot piebilda.
Citviet raidījumā Harijs pievienojās, lai dalītos par saviem iecienītajiem svētku ēdieniem.
“Gumbo man ir viens no mīļākajiem ēdieniem,” sacīja princis. “Īpaši viņas mammas gatavotais, bet pirms tajā tiek pievienota zivs.”
Ieskats Meganas Mārklas Ziemassvētku speciālizlaiduma pārraidē
Kad Harijs nogaršoja Meganas versiju, par kuru viņa brīdināja, ka tai esot “izteiktāka garša” nekā mammas gatavotajai, viņš to nosauca par “brīnišķīgu”, lai gan tomēr atzina, ka Reglendas gumbo joprojām esot nepārspēts.
Lai gan Megana izlikās nedaudz aizvainota par Harija vērtējumu, viņa to galu galā uztvēra ar vieglumu. “Mana mamma tevi par to mīlēs,” viņa sacīja. “Cik labi pateikts par savu sievasmāti!”