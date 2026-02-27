Čempionu līgas astotdaļfināla spēkosies Madides "Real" un Mančestras "City"
UEFA Čempionu līgā futbolā vienā no astotdaļfināla pāriem piektdien tika ielozētas Madrides "Real" un Mančestras "City" komandas.
Madrides un Mančestras klubi izslēgšanas turnīrā savā starpā spēkosies piekto sezonu pēc kārtas. Pāra uzvarētājai ceturtdaļfinālā pretī stāsies Minhenes "Bayern" vai Bergāmo "Atalanta".
Daudziem grandiem problēmas sagādājušais Norvēģijas klubs "Bodo"/"Glimt" izslēgšanas turnīra otrajā kārtā cīnīsies ar Lisabonas "Sporting" par iespēju tikties ar Leverkūzenes "Bayer" vai Londonas "Arsenal".
Spānijas un Anglijas klubu dueļi būs vēl divos astotdaļfināla pāros, turklāt to uzvarētājas ceturtdaļfinālā cīnīsies savā starpā. Šajos pāros "Barcelona" tiksies ar Ņūkāslas "United", bet Madrides "Atletico" - ar Totenhemas "Hotspur".
Pērnā gada čempione Parīzes "Saint-Germain" (PSG) cīnīsies ar Londonas "Chelsea", bet astotdaļfināla blakus pārī būs Stambulas "Galatasaray" duelis ar citu angļu komandu "Liverpool".
Pirmās spēles notiks 10. un 11. martā, bet atbildes mači tiks aizvadīti nedēļu vēlāk. Sacensību fināls maijā notiks Budapeštā. Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".