Holivudas “stiprais pāris” atkal baumu krustugunīs - Pinka neslēpj sašutumu par šķiršanās runām
Dziedātāja Pinka un bijušais motokrosa sportists Kerijs Hārts attiecību laikā piedzīvojuši gan kāpumus, gan kritumus — pāris īslaicīgi šķīrās 2008. gadā, bet 2009. gadā atkal salīga mieru. 2026. gada sākumā medijos atkal parādījās ziņojumi par iespējamu šķiršanos.
Pinka un Kerijs Hārts jau sen Holivudā tiek uzskatīti par piemēru tam, kā laulība var pastāvēt ilgi. Pāris pēdējo divu desmitgažu laikā atklāti stāstījis par saviem kāpumiem un kritumiem. Nesen gan izskanēja baumas, ka pāris atkal šķiras.
“Nu, man tikko paziņoja, ka esmu šķīrusies no sava vīra. Es to nezināju,” viņa sacīja “Instagram” video. “Paldies, ka man to pateicāt. Domāju, vai jūs arī gribētu to pateikt mūsu bērniem. Mans 14 gadus vecais un 9 gadus vecais bērns arī par to neko nezina.”
Popzvaigzne piebilda, ka ziņojums par šķiršanos esot “viltus ziņas” un “mēsli”.
Pirms laulībām Pinka un Kerijs vienreiz izšķīrās 2003. gadā. Pēc samierināšanās pāris apprecējās 2006. gadā, bet 2008. gadā izšķīrās. Gandrīz gadu vēlāk profesionālais motobraucējs apstiprināja, ka viņš un hita “Try” izpildītāja ir salīguši mieru un atkal tiekas. 2009. gadā viņi jau bija kopā un šķiršanos atcēla. Tas gan netraucēja Pinka izdot hitu “So What” un tā videoklipu, kuru iedvesmoja viņas šķiršanās no Kerija.
Iepriekš Pinka ir stāstījusi par to, kā viņi ar vīru spēja saglabāt laulību, neraugoties uz “amerikāņu kalniņu” cienīgajiem kāpumiem un kritumiem.
“Ilgtermiņa attiecības nav vieglas,” 2021. gadā dziedātāja. “Ir daudz vieglāk palikt tajās labajās dienās un lēkāt no vienām attiecībām uz citām, jo tad nav jālabo problēmas, kas nepārtraukti atkārtojas. Tev beigās ir jāsalabo pašam sevi — tu nevari salabot otru cilvēku. Tāpēc tas var būt sarežģīti — ir labas dienas un ir sliktas dienas.”
Pinka piebilda, ka “ir nereālas gaidas domāt, ka tu attīstīsies tieši tādā pašā tempā kā otrs cilvēks un tieši tajā pašā virzienā. Tāpēc ir jāiegulda darbs, lai no jauna definētu, kas ir svarīgi.”
Uzsverot, ka viņa nevēlējās “izjaukt [savu] ģimeni”, Pinka turpināja: “Tas ir bijis mans galvenais mērķis, kopš man pašai bija salauzta ģimene. Dažreiz tev ir jālaiž vaļā. Tu nevari nomirt uz katra kalna.”
