Nikolajs Mazurs vēl pagājušajā sezonā strādāja Latvijā.
Basketbols
Šodien 14:02
Nikolajs Mazurs pie Dienvidkorejas izlases stūres debitējis ar zaudējumu
Latvijas treneris Nikolajs Mazurs ceturtdien aizvadīja pirmo maču kā Dienvidkorejas vīriešu basketbola izlases stūrmanis, viņa vadītajai valstsvienībai piedzīvojot neveiksmi.
2027. gada Pasaules kausa Āzijas kvalifikācijā Dienvidkoreja viesos ar 65:77 (18:21, 15:22, 18:17, 14:17) piekāpās Taivānai.
Latvieša vadītajā komandā rezultatīvākais ar 18 gūtajiem punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām bija Li Hjondžungs. Mājinieku uzvaru ar 18 punktiem un 15 bumbām zem groziem sekmēja Brendons Gilbeks, bet vēl 18 punktus pievienoja Bensons Lins.
Pēc trīs spēlēm B grupā korejieši ar bilanci 2-1 atrodas otrajā vietā. Svētdien Dienvidkoreja vēl tiksies ar Japānu.
Mazurs kļuva par Dienvidkorejas izlases stūrmani decembrī. Iepriekšējo pusotru sezonu viņš vadīja "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", taču vasarā klubs atbrīvoja treneri.