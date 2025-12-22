Asiņainās pēdas starp Igaunijas un Latvijas muižām. Seriāla "Detektīvs fon Foks" recenzija
Dārgākais igauņu seriāls, kas filmēts arī Latvijā, - tieši tik kārdinoši mūs cenšas ieintriģēt "Detektīvs fon Foks".
"Go3" lūkojamā seriāla stāsta darbība norisinās 19. gadsimta pirmajā pusē Ziemeļigaunijā un aizved skatītāju vizuāli krāšņā, bet rāmā piedzīvojumā, kurā jaunais un apņēmības pilnais Sagadi muižas mantinieks, uzņēmējs un nesen par miertiesnesi kļuvušais Pauls fon Foks (Prīts Piuss), pret savu gribu tiek ierauts asiņainos notikumos.
Kritušo netrūkst
Pirmās sērijas sākums pamatīgi sajauc galvu, jo ir pagrūti izsekot, kas un kad īsti noticis un kas ir visi šie cilvēki, tomēr pamazām secīgi atklājas gan notikumu gaita, gan katra varoņa loma un iesaiste. Ievadā iesāktais fragmentārisms ir klātesošs visās pirmās sezonas četrās sērijās, un sižetu tur kopā galvenā varoņa braukāšana šurpu turpu starp muižām, aizdomās turamajiem un upuriem. Ar pēdējiem seriāla veidotāji nav skopojušies, un fon Foks var lepoties ar tādu pašu ietekmi uz apkārtējiem kā leģendārā mis Mārpla, skatītāju iemīļotais tēvs Brauns vai Bārnabijs no Midsomeras, – kur viņš parādās, kāds mirst mīklainā nāvē.
Viss sākas ar Paula bērnības dienu ienaidnieka Justusa fon Brevērna līķi. Tas nelaimīgā kārtā atrasts galvenā varoņa ķieģeļu fabrikā. Uz mirkli starp aizdomās turamajiem ierindojas arī pats Pauls, kurš papildu spriedzei cīnās ar skatītājam nenojaušamiem pagātnes noslēpumiem un prātojumiem par atbildību, no kuras neviens nevar izbēgt. Notikumiem attīstoties, jauni līķi uzrodas apbrīnojamā ātrumā, un tā nu jaunais tiesu sistēmas pārstāvis karietē vai zirga mugurā kursē pa apkaimi, šķetinot vietējo attiecības, vājības un kaislības.
Tāpat kā visiem labākajiem detektīviem, arī fon Fokam ir palīgi – viņa uzticamais biedrs, muižas pārvaldnieks Gerhards Vāgners (Stens Karpovs), kuram velta nepamatoti maz uzmanības, un kaimiņmuižas daiļava Marija fon Notbeka (Aurora Rufino), kura no sava laika sievietēm atšķiras gan ar apģērbu un brīvi krītošajām matu cirtām, gan vēlmi pierādīt, ka sievietes nav tikai greznumlietiņas labiekārtotajās muižās. Starp abiem pretējā dzimuma varoņiem sprakšķēt sprakšķ ne tikai intelektuāli ķīviņi un vēlme pierādīt, kurš ir labāks izmeklētājs, bet ilgpilnie, daudznozīmīgie skatieni tālumā liek domāt, ka netrūks arī romantisku pavērsienu.
Starp daudzajiem varoņiem, no kuriem, godīgi sakot, tikai retais paliek atmiņā, spilgti izceļas Anna (Luīza Lomusa) – fon Foka jaunākā māsiņa. Dzēlīga, ar asu prātu, tieša, spriedumos un dzīves uztverē apsteigusi savu laikmetu – viņa piesaista uzmanību gan kā tēls, gan atzinīgi jānovērtē jaunās aktrises sniegums.
Vizuālais baudījums latviešu rokās
Lai gan seriāla darbība notiek igauņu valodā un to dēvējam par Igaunijas seriālu, latviešu līdzdalība tā tapšanā ir nozīmīga un seriāla titros netrūkst atpazīstamu vārdu un uzvārdu. Īpaši gribas izcelt filmas galveno mākslinieku Mārtiņu Straupi, kurš bija arī režisores Signes Birkovas debijas pilnmetrāžas spēlfilmas «Lotus» – mistiska stāsta par vācbaltu grāfieni, kura 19. gadsimta 20. gados kļuva par latviešu mēmā kino celmlauzi – komandā. Par varoņu pārvērtībām gādājusi grima māksliniece Zane Žilinska, kuras kontā ir trīs «Lielā Kristapa» nominācijas – par darbu filmās «1906» (2019), «Tizlenes» (2021) un «Elpot zem ūdens» (2023).
Droši var teikt, ka par «Detektīva fon Foka» vizualitāti ir atbildīgi latvieši, un darbiņš paveikts godam – gan atmosfēriskie kadri, gan vēsturiskā vide, gan dabas skati un varoņu organiskā iekļaušanās veido vienotu kopumu, kas skatītājam ļauj sajusties nedaudz kā ceļotājam laikā. Par vēsturisko precizitāti, tērpu, interjera un citu detaļu atbilstību laikmetam lai spriež vēsturnieki, bet skatītājam atliek vien brīnīties par neticamo darbu aizkadrā, iekārtojot dažādos vācbaltu muižnieku dzīvesvietu interjerus, un izteikt minējumus, cik liela daļa no prāvā, gandrīz četrus miljonu eiro lielā seriāla budžeta aizgājis tieši tam.
Ne mazāk svarīgi – latviešu komanda nodrošināja arī specefektus un kaskadieru trikus, rūpējās par zirgiem un darīja vēl daudz citu lietu, lai rezultāts ekrānos būtu tieši tāds, kādu to redzam. Par īstu sensāciju vēl pirms seriāla iznākšanas sociālajos tīklos kļuva seriāla režisora Aruna Tamma publicētais video ar aizkadriem no galvenā varoņa slīkšanas karietē. Tā uzdzen trauksmes sajūtu ikvienam, bet ļauj novērtēt, cik nopietni un profesionāli seriāls tapis. Starp citu, aina filmēta Rummu karjerā, kas kļuvis par populāru galamērķi arī latviešiem.
Nodeva Latvijas muižām
Ja slepkavnieku medīšana kādam nešķiet pietiekami izklaidējoša, par aizraujošu spēli var kļūt Latvijas piļu un muižu atpazīšana seriālā. Karulas muižā, kurā dzīvo nelaimēm apvītā fon Brēvernu ģimene, atpazīstam vienu no skaistākajām Latvijas pilīm – historisma paraugu Cesvainē. Fon Foka ugunīgās partneres Marijas ģimenei piederošajā Annikveres muižā redzam Ēdoles pili, kura Latvijas kino vēsturē un skatītāju atmiņās neizdzēšami sevi ierakstījusi ar ainām no «Emīla nedarbiem». Tāpat fon Foka ceļi ved uz Kandles muižu, kas filmēta unikālajā koka arhitektūras pērlē Cēsu novadā – Ungurmuižā, un kopā ar galveno varoni paviesojamies arī Dikļu muižā, kas seriālā pārtapusi par Pālenu dzimtas mājvietu Palsi.
No putna lidojuma filmētie kadri ļauj novērtēt gan mūsu pašu, gan kaimiņu vēsturisko pieminekļu daiļumu. Ja šis seriāls būtu kļuvis par sensāciju, noteikti varētu gaidīt izstrādātus maršrutus gan vietējiem, gan citu valstu tūristiem pa fon Foka pēdām, iepazīstot filmēšanas vietas tuvāk.
Tas gan neliedz pašiem uzņemties iniciatīvu. Seriāla galvenā varoņa stāsts risinās Sagadi muižā Ziemeļigaunijā, ko ir iespējams apmeklēt visiem seriāla faniem. Dabas izglītības, kultūras un tūrisma centrs gaida ciemos interesentus. Ekskursijas vērta ir arī īstā Palmses muiža Igaunijā, kas atrodas nieka desmit kilometrus no Sagadi muižas. Seriālā tā pārtapusi par Šūbertu dzimtas Vihulas muižu, kurā norisinās greznā balle, kas aizsāk traģisko notikumu ķēdi, bet ikdienā Lahemā nacionālajā parkā izvietotā muiža aicina kā brīvdabas muzejs, kur ikviens var aplūkot atjaunoto kompleksu ar tās dārzu un vēsturiskajām ēkām.
Lēni, bet nelaiž vaļā
Šo pamatoti var saukt par Igaunijas un Latvijas kopražojumu, neaizmirstot, ka savu artavu seriāla tapšanā devusi arī Itālija, tomēr ir sajūta, ka latviešu skatītājiem «Detektīvs fon Foks» ir palicis līdz galam neievērots un nenovērtēts. Jāatzīst, velti. Tā nav pati aizraujošākā skatāmviela, ja to salīdzina ar daudziem mūsdienu krimiķiem, bet tieši tas vienlaikus ir arī šī seriāla pluss – tas rāmi, nesteidzoties un mazliet naivi šķetina varasdarbus un cilvēku likteņus.
Stāsts kopā turas labi, lai gan brīžiem rodas neliels apjukums, kurā muižā un pie kuras ģimenes devies viesoties apņēmīgais jauneklis, tomēr lēnais ritms neatstāj skatītāju izmisīgā neziņā arī tad, ja kaut kas ir palaists garām, jo tālākās sarunas vai notikumi iedod trūkstošo detaļu, kas ļauj atviegloti uzelpot un novilkt: «Ā, sapratu!». Arī tad, ja vēsturiskie detektīvi nav mīļākais žanrs, pie ekrāna vilina un notur ziņkāre par ziemeļu brāļu veikumu un azarts atpazīt latviskās ainavas.
Igaunijas medijos manāmi mājieni, ka taps arī trešā «Detektīva fon Foka» sezona. Atliek turēt īkšķus, lai lielajai komandai izdodas piesaistīt nepieciešamo finansējumu un stāsts par baltvācu dzīvi Baltijā turpinās.
"Detective Von Fock"
Vēsturisks detektīvs
Scenārija autores: Leana Jalukse un Liliana fon Kedala.
Režisors: Aruns Tamms.
Lomās: Prīts Piuss, Aurora Rufino, Stens Karpovs un citi.