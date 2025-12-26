VIDEO: neaizmirstamā “A komanda” - seriāla zvaigznes toreiz un mūsdienās
Seriāls “A komanda” joprojām ir viena no spilgtākajām 80. gadu TV klasikām. Lai gan kopš tā noslēguma pagājuši 38 gadi, skatītāji joprojām atceras harizmātisko Hanibalu, trako pilotu Merdoku, šarmanto Feisu un spēkavīru Bī. Ei. Barakusu.
Seriāls pirmoreiz tika rādīts 1983. gadā kanālā NBC un vēstīja par četriem netaisnīgi apsūdzētiem Vjetnamas kara veterāniem, kuri, slēpjoties no militārās policijas, palīdz grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Pēc piecām sezonām “A komanda” noslēdzās 1987. gadā, taču tās tēli un stāsts palikuši TV vēsturē, tostarp tos iemīļojuši arī skatītāji Latvijā.
Kā gandrīz pēc četrām desmitgadēm klājas seriāla aktieriem?
Džons “Hanibals” Smits – Džordžs Pepards
Hanibals Smits bija viens no seriāla galvenajiem tēliem. Lai gan loma sākotnēji bija paredzēta Džeimsam Koburnam, to ieguva Džordžs Pepards, kurš skatītājiem palika atmiņā kā harizmātisks, piedzīvojumus mīlošs “A komandas” līderis. Pēc seriāla beigām Pepards turpināja aktiera karjeru teātrī, tostarp izrādē “PAPA”, kur atveidoja Ernestu Hemingveju. Viņa pēdējā TV loma bija seriālā “Matlock” 1994. gadā – neilgi pirms nāves.
Privātajā dzīvē aktieris bija precējies piecas reizes un bija četru bērnu tēvs. Viņš atklāti runāja par cīņu ar alkohola atkarību un vēlāk palīdzēja citiem atkarīgajiem. 1992. gadā Pepardam diagnosticēja plaušu vēzi, un viņš mira 1994. gada 8. maijā Losandželosā 66 gadu vecumā.
“Trakais” Merdoks – Dvaits Šulcs
Merdoks bija bijušais ASV armijas pilots, kuru par “trako” dēvēja viņa neparedzamās uzvedības dēļ, tāpēc varonis mitinājās psihiatriskajā slimnīcā. No turienes viņš regulāri izbēga, lai pievienotos “A komandai” tās misijās. Dvaits Šulcs šobrīd ir 78 gadus vecs. 1983. gadā, kad startēja seriāls, viņš apprecējās ar aktrisi Vendiju Fultoni. Viņu meita Ava dzimusi 1987. gadā un pašlaik dien ASV Jūras kājnieku korpusā. Šulcs joprojām aktīvi darbojas kā balss aktieris animācijās un videospēlēs, kā arī piedalījās 2010. gada filmas “A komanda” ekranizācijā, atveidojot vācu ārstu.
Artūrs Templetons “Feiss” Peks – Dirks Benedikts
Sākotnēji Feisu pilotepizodē atveidoja Tims Dunigans, taču veidotāji uzskatīja, ka viņš ir pārāk jauns Vjetnamas kara veterāna lomai, tāpēc tēls tika uzticēts Dirkam Benediktam. Feiss bija komandas šarmantais afērists — harizmātisks meistars maskēšanās un pārliecināšanas mākslā, kurš prata sagādāt visu, kas nepieciešams misijām. Dirkam Benediktam šobrīd ir 80 gadi. No 1986. līdz 1995. gadam viņš bija precējies ar aktrisi Toni Hadsoni, un viņam ir trīs dēli. Kopš 2020. gada aktieris regulāri piedalās fanu pasākumos, tostarp šovasar būs sastopams “Retro Con 2025”.
Bosko Alberts “Bī. Ei.” Barakuss – Mr. T
Bijušais ASV armijas speciālo spēku seržants Barakuss bija komandas mehāniķis un ieroču meistars, kura īgnais raksturs atnesa iesauku “Bad Attitude”. Tomēr aiz skarbā tēla slēpās labsirdība, īpaši pret bērniem, un raksturīgā piena glāze alkohola vietā. Pēc seriāla beigām Mr. T filmējās Kanādas seriālā “T”, taču vēlāk no televīzijas attālinājās veselības problēmu dēļ – 1995. gadā viņam diagnosticēja ādas T-šūnu limfomu. Atrodoties remisijā, aktieris slimību pieminēja ar sev raksturīgu humoru.
Mr. T atgriezās publiskajā telpā 2017. gadā, piedaloties šovā “Dejo ar zvaigzni”, kur iegūto atalgojumu ziedoja labdarībai. Šobrīd 73 gadus vecais aktieris aktīvi darbojas sociālajos tīklos, daloties motivējošos vēstījumos. Baumas par viņa nāvi 2025. gadā izrādījušās nepatiesas – Mr. T ir dzīvs un labā veselībā.
“A komandas” rīmeiks ar citiem aktieriem
2010. gadā gadā leģendārais seriāls “A komanda” piedzīvoja kino rīmeiku ar tādu pašu nosaukumu. Filmu režisēja Džo Karnahans, un tā piedāvāja modernizētu skatījumu uz klasisko stāstu. Galvenās lomas filmās atveidoja Liams Nīsons, Bredlijs Kūpers, Kvintons “Rampage” Džeksons un Šarlto Koplijs.
Lai gan filma neguva pārliecinošus panākumus kasēs un kritiķu vērtējumi bija pretrunīgi, tā ieguva kulta filmas statusu fanu vidū. Īpaši tika slavēta aktieru ķīmija un atsauces uz oriģinālo seriālu. Plāni par turpinājumu tika apspriesti, taču komerciālu iemeslu dēļ netika īstenoti.