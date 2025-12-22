VIDEO: “Hameleonu rotaļas” galvenās sejas - kā laiks viņus ir mainījis
Vairāk nekā pirms 30 gadiem televīzijas ekrānos debitēja seriāls “The Bold and the Beautiful”, kas Latvijā bija pazīstams ar nosaukumu “Hameleonu rotaļas”. Lai gan seriāla uzņemšana turpinās vēl šodien, no tā sākotnējā aktieru sastāva Latvijas skatītājiem joprojām pazīstami vien tikai divi aktieri.
Seriāls pirmizrādi piedzīvoja 1987. gada 23. martā un ātri vien kļuva par televīzijas fenomenu, ierindojoties starp visilgāk rādītajiem seriāliem pasaulē. Arī Latvijas skatītāji kādu laiku sekoja līdzi iemīļotajiem varoņiem — Ērikam, Brūkai, Ridžam, Teilorei, Stefānijai un citiem.
Gadu gaitā seriālā notikušas daudzas aktieru maiņas, taču nemainīgas palikušas divas ikoniskas lomas.
Kas noticis ar seriāla galvenajiem aktieriem?
Ketrīna Keilija Langa (Brūka Logana)
Ketrīna Keilija Langa ir viena no “Hameleonu rotaļu” atpazīstamākajām zvaigznēm, seriālā Brūkas Loganas lomā parādoties jau no pirmajām sezonām. Viņas atveidotā varone gadu desmitiem bijusi seriāla notikumu centrā, un aktrise joprojām turpina piedalīties jaunajās sezonās.
Par savu darbu Langa saņēmusi vairākas balvas un nominācijas, kļūstot par neatņemamu seriāla identitātes daļu. 64 gadus vecā aktrise aktīvi iesaistās labdarībā, īpaši atbalstot projektus, kas palīdz bērniem, sievietēm un onkoloģijas pacientēm.
Džons Makkuks (Ēriks Foresters)
Džons Makkuks ir viens no “Hameleonu rotaļu” stūrakmeņiem, seriālā Ērika Forestera lomā parādoties jau kopš tā pirmsākumiem. Viņa atveidotais tēls gadu desmitiem bijis seriāla notikumu centrā, un aktieris joprojām turpina filmēties arī jaunākajās sezonās.
Par savu darbu Makkuks saņēmis vairākas balvas un nominācijas. Neskatoties uz baumām par iespējamu aiziešanu, 81 gadu vecais aktieris ir uzsvēris, ka negrasās pamest seriālu un vēlas turpināt radošo darbu, cik ilgi vien būs spēks.
Sjūzena Flanerija (Stefānija Forestere)
Sjūzena Flanerija seriālā “Hameleonu rotaļas” Stefānijas Foresteres lomā parādījās jau no pirmās sezonas 1987. gadā un kļuva par vienu no seriāla ikoniskākajām figūrām. Viņas atveidotā varone — spēcīga, ietekmīga un nelokāma Forestera ģimenes galva — bija neatņemama Foresteru modes nama un seriāla galveno notikumu daļa.
Flanerija šajā lomā darbojās vairāk nekā 25 gadus, saņemot vairākas balvas un skatītāju atzinību. No seriāla aktrise aizgāja 2012. gadā, norādot, ka vēlas vairāk laika sev un jaunus izaicinājumus. Līdz ar viņas aiziešanu noslēdzās arī Stefānijas stāsts — tēls seriālā mira no vēža.
Pēc “Hameleonu rotaļu” laikiem Flanerija reti parādās ekrānā un sabiedrībā. 86 gadus vecā aktrise dzīvo mierīgu, privātu dzīvi.
Rons Moss (Ridžs Foresters)
Rons Moss bija viens no “Hameleonu rotaļu” oriģinālajiem aktieriem, seriālam pievienojoties jau pirmajā sezonā 1987. gadā. Vairāk nekā 25 gadus viņš atveidoja Ridžu Foresteru — vienu no seriāla centrālajiem un skatītāju iemīļotākajiem tēliem, kas kļuva par īstu seriāla simbolu.
Moss ir pazīstams arī kā mūziķis — vēl pirms aktiera karjeras viņš darbojās grupā “Player”, kas 1970. gados guva pasaules slavu ar hitu “Baby Come Back”.
No seriāla aktieris aizgāja 2012. gadā, skaidrojot lēmumu ar vēlmi pievērsties jauniem izaicinājumiem, ģimenei un mūzikai. Lai gan Ridža tēlu mūsdienās atveido cits aktieris, daudziem skatītājiem tieši Rons Moss palicis spilgtākais un ikoniskākais Ridžs.
Hantere Tailo (Teilore Heiza)
Aktrise Hantere Tailo seriālā “Hameleonu rotaļas” Teilores Heizas lomā parādījās 1990. gadā, ātri kļūstot par vienu no centrālajiem tēliem. Viņas varone — mediķe ar spēcīgu raksturu — bieži atradās mīlas trijstūru, ģimenes konfliktu un dramatisku notikumu epicentrā, īpaši attiecībās ar Ridžu Foresteru.
No seriāla Tailo aizgāja vairākkārt, pēdējo reizi — 2019. gadā. Pēc aiziešanas viņa pievērsusies privātākai dzīvei, paralēli piedaloties atsevišķos kino un TV projektos. Aktrise ir bijusi precējusies trīs reizes un ir trīs bērnu mamma.
Lai arī Tailo seriālā vairs neparādās, Teilores tēls joprojām ietekmē notikumus, turpinot mīlas trijstūra stāstu ar Ridžu un Brūku.