VIDEO: Ziemassvētku klasikas “Viens pats mājās” zvaigznes toreiz un tagad
Katru gadu, tuvojoties Ziemassvētkiem, televīzijas ekrānos atgriežas kāda filma, kas jau vairāk nekā trīsdesmit gadus vieno paaudzes. “Viens pats mājās” nav tikai komēdija par aizmirstu zēnu — tā kļuvusi par svētku rituālu miljoniem ģimeņu visā pasaulē.
Tieši šī filma 1990. gadā Makoliju Kalkinu padarīja par vienu no atpazīstamākajiem bērnu aktieriem kino vēsturē, bet viņa Kevins Makalisters joprojām ir viens no ikoniskākajiem Ziemassvētku varoņiem. Filmas triumfs atnesa tai ne tikai milzu skatītāju mīlestību un “Zelta globusa” nomināciju, bet arī ielika pamatus ienesīgai kinofranšīzei, kas uz palikšanu ierakstījās popkultūrā.
Filmas milzīgā popularitāte pārauga sešu daļu franšīzē, un pirmās trīs kinoteātros izrādītās filmas kopumā visā pasaulē nopelnīja vairāk nekā 866 miljonus ASV dolāru.
Ko filmas galvenie varoņi dara šodien?
Makolijs Kalkins
Toreiz tikai desmit gadus vecais Makolijs Kalkins iejutās Kevina Makalistera lomā — jaunākā atvases daudzbērnu ģimenē. Zēna vēlme palikt mājās vienam piepildās pavisam negaidītā veidā, pārvēršoties gan jautrā haosā, gan asprātīgā prāta duelī ar diviem neveiksmīgiem zagļiem, kuri noskata viņa ģimenes māju.
Pēc emocionāli izaicinošās lomas filmā “My Girl” (1991) Makolijs Kalkins nostiprināja savu vietu Holivudā un atgriezās arī filmas turpinājumā “Viens pats mājās 2: Pazudis Ņujorkā” (1992). Vēlāk viņš piedalījās tādās kinolentēs kā “Richie Rich” un “The Pagemaster” (abas 1994), kā arī pievērsās nopietnākām lomām filmās “Party Monster” (2003) un “Saved!” (2004).
Pēc laika ārpus lielajiem kino ekrāniem Kalkins 2021. gadā atgriezās skatītāju uzmanības centrā, piedaloties seriāla “American Horror Story” desmitajā sezonā. Savukārt 2023. gada decembrī viņa ieguldījums kino tika godināts ar zvaigzni Holivudas Slavas alejā.
Personīgajā dzīvē aktieris 1998. gadā salaulājās ar aktrisi Reičelu Mineru, tomēr attiecības izjuka, un laulība oficiāli tika šķirta 2002. gadā. Pēc tam viņš vairākus gadus bija attiecībās ar Milu Kunisu, līdz pāris izšķīrās 2011. gadā. Jaunu dzīves posmu Kalkins uzsāka 2017. gadā, sastopot aktrisi Brendu Songu. Pāris izveidojis ģimeni — 2021. gadā pasaulē nāca viņu pirmais dēls Dakota, bet 2022. gada nogalē piedzima arī otrs dēls Kārsons.
Makolijs Kalkins komēdijā "Viens pats mājās"
2015. gadā aprit 25 gadi kopš uz ekrāniem iznāca populārā Ziemassvētku komēdija ar Makoliju Kalkinu galvenajā lomā – „Viens pats ...
Džo Peši
Džo Peši kino skatītājiem labi pazīstams kā skarbu un bīstamu tēlu atveidotājs, taču filmā “Viens pats mājās” viņš parādījās sev neierastā lomā — kā Harijs, viens no neveiklajiem “Slapjajiem bandītiem”, piedāvājot vieglāku, komēdisku skatījumu uz savu aktierisko ampluā.
Peši vārds jau gadu desmitiem cieši saistīts ar režisoru Martinu Skorsēzi, kura filmās viņš radījis vairākus neaizmirstamus tēlus. Starp spilgtākajiem darbiem minamas filmas “Raging Bull” (1980), “Goodfellas” (1990), “Casino” (1995) un “The Irishman” (2019). Aktieris piedalījies arī seriālā “Bupkis”, kur spēlējis līdzās Pītam Deividsonam un Idijai Falko, kā arī filmējies tādās zināmās lentēs kā “Once Upon a Time in America” (1984), “JFK” (1991), “My Cousin Vinny” (1992) un vairākās “Lethal Weapon” sērijas filmās.
Par lomu Tomija DeVito tēlā filmā “Goodfellas” Peši 1991. gadā tika apbalvots ar “Oskaru” kā labākais otrā plāna aktieris.
Bez aktiermākslas Peši pievērsies arī mūzikai — viņa kontā ir trīs studijas albumi. Privātajā dzīvē aktieris ir meitas Tifanijas tēvs.
Daniels Sterns
Daniels Sterns, kurš iemūžināja Marva — otro no neveiklajiem “Slapjajiem bandītiem” — joprojām aktīvi darbojas nozarē un tiek uzskatīts par stabilu un pieredzējušu Holivudas profesionāli. Par filmu “Viens pats mājās” aktieris 2024. gadā izteicās ar īpašu siltumu, atzīstot, ka dievina šo darbu un zina tā scenāriju no galvas.
Pēc atgriešanās Marva lomā filmas otrajā daļā Sterns paplašināja savu karjeru ārpus aktiermākslas — viņš kļuva par stāstnieka balsi seriālā “The Wonder Years” (1988–1993), izmēģināja spēkus režijā ar sporta komēdiju “Rookie of the Year” (1993) un piedalījās arī animācijas seriālā “Dilbert”.
Laika gaitā Sterns turpināja parādīties gan kino, gan televīzijā, tostarp seriālos “Shrill” un Apple TV+ zinātniskās fantastikas drāmā “For All Mankind”.
2024.gadā aktieris laida klajā atmiņu grāmatu “Home and Alone”, atklāti atzīstot, ka dalība ikoniskajā Ziemassvētku filmā būtiski mainījusi viņa dzīvi. Tajā pašā laikā viņš neslēpa arī ironiju — lai gan filmu uzskata par lielisku, pats to līdz galam tā arī neesot noskatījies. Personīgajā dzīvē Sterns jau kopš 1980. gada ir laulībā ar aktrisi Lauru Matosu, un ģimenē aug trīs bērni. Šobrīd aktieris izvēlējies mierīgāku ikdienu, dzīvojot tālāk no Holivudas kņadas.
Ketrīna O’Hāra
Vēl pirms filmas “Viens pats mājās” panākumiem Ketrīna O’Hāra jau bija labi zināma kino pasaulē, īpaši pēc spilgtās lomas Tima Bērtona kulta filmā “Beetlejuice” (1988). Gadu gaitā viņa saglabājusi ciešu draudzību ar Makoliju Kalkinu un 2023. gadā uzstājās ar aizkustinošu goda runu, aktierim saņemot zvaigzni Holivudas Slavas alejā.
Pēc Kevina mammas Keitas Makalisteres atveidošanas O’Hāra guva plašu atzinību Kristofera Gesta filmogrāfijā, izceļoties komēdijās “Best in Show” (2000), “A Mighty Wind” (2003) un “For Your Consideration” (2006). Viņas sadarbība ar Timu Bērtonu turpinājās arī animācijas kino — filmās “Frankenweenie” (2012) un “Beetlejuice Beetlejuice” (2024).
Televīzijā aktrise guva jaunu slavas vilni ar Moiras Rozas tēlu seriālā “Schitt’s Creek”, kurā filmējās no 2015. līdz 2020. gadam un par šo lomu 2020. gadā saņēma “Emmy” balvu.
Papildus darbam kameru priekšā O’Hāra plaši strādājusi arī balss aktiermākslā, piedaloties tādās filmās kā “The Nightmare Before Christmas” (1993), “Chicken Little” (2005), “Elemental” (2023) un “The Wild Robot” (2024). Viņa redzama arī seriālos “The Last of Us” un “The Studio”.
Personīgajā dzīvē O’Hāra ir laulībā ar māksliniecisko noformētāju Bo Velču; ģimenē aug divi dēli.
Džons Hērds
Džons Hērds, kurš filmā “Viens pats mājās” atveidoja Kevina tēvu Pīteru Makalisteru, bija augsti novērtēts aktieris ar plašu un daudzveidīgu karjeru. Jau pirms dalības ikoniskajā Ziemassvētku filmā viņš bija redzams tādās kinolentēs kā “Cutter’s Way” (1981), “Beaches” (1988) un “Big” (1988).
Arī turpmākajos gados Hērds turpināja aktīvi strādāt kino un televīzijā, piedaloties filmās “Awakenings” (1990), “Gladiator” (1992), “The Pelican Brief” (1993), “White Chicks” (2004) un citos projektos. Televīzijas skatītāji viņu iepazina arī seriālos “The Client”, “Prison Break” un “The Sopranos”, par lomu pēdējā no tiem aktieris 1999. gadā saņēma “Emmy” balvas nomināciju.
Hērds aizgāja mūžībā 2017. gada jūlijā 71 gada vecumā. Viņu pārdzīvo divi bērni — Džons Metjū un Anika.
Pēc aktiera nāves skatītājiem tika piedāvāti vēl vairāki viņa darbi, tostarp filmas “The Last Rampage” (2017), “The Tale” (2018), “Living Among Us” (2018) un “Imprisoned” (2018).
Devins Ratrejs
Devins Ratrejs, kurš filmā “Viens pats mājās” atveidoja Kevina vecāko brāli Bazu, arī pēc bērnības lomām spējis noturēties aktieru apritē un veidot stabilu karjeru.
Televīzijā viņš piedalījies vairākos populāros seriālos, tostarp “Heartland”, “Law & Order”, “Law & Order: Special Victims Unit”, “Blue Bloods”, “Chicago Med”, “Russian Doll” un “Better Call Saul”.
Kino skatītāji viņu redzējuši tādās filmās kā “Dennis the Menace” (1993), “Nebraska” (2013), “Masterminds” (2016), “Hustlers” (2019) un “Kimi” (2022).
Vienlaikus Ratreja vārds laika gaitā izskanējis arī saistībā ar juridiskiem sarežģījumiem — vairākas apsūdzības pret aktieri netika tālāk izskatītas, taču 2024. gadā viņš atzina vainu vardarbībā ģimenē un tika nosūtīts uz uzvedības korekcijas programmu.