Aiz loga balta ziema, bet uz sarkanajiem paklājiem šovbiznesa zvaigznes tērpjas dzeltenā
Lai gan aiz loga ziema, uz sarkanajiem paklājiem jau ir redzamas tendences, kas būs aktuālas nākamā gada pavasara un vasaras sezonā. Viena no tām ir zeltaini dzeltenas krāsas tērpi.
Anja Teilore-Džoja (29)
Seriāla "Dāmas gambīts' zvaigzne nesen tika uzaicināta kļūt par Marakešas kinofestivāla žūrijas locekli. Taču viņa ne tikai vērtēja jaunākās filmas, bet arī mirdzēja uz sarkanā paklāja speciāli viņai darinātā "Christian Dior" tērpā un "Tiffany&Co" rotaslietās. Kleitas siltie toņi bija lieliski pieskaņoti aktrises ādas krāsai.
Džiliana Andersone (57)
Patiesība ir tur, ārā: seriāla "Slepenās lietas" aktrise, kura pēdējos gados nofilmējusies vairākos citos televīzijas hitos, kā "Seksuālā apmācība" vai "Kronis", joprojām izskatās lieliski. Par to varēja pārliecināties, kad Londonā novembrī tika pasniegtas žurnāla "Harper’s Bazaar" balvas gada izcilākajām sievietēm. Aktrise pozēja fotogrāfiem dzeltenā "Stella McCartney" kleitā un "Jimmy Choo" kurpēs.
Emilija Votsone (58)
Izcilā britu aktrise un "Oskara" balvas nominante ceremonijai "British Independent Film Awards" izvēlējās britu zīmola "Roksanda" gaisīgo tērpu. Starp citu, šā zīmola tērpus iecienījusi arī Velsas princese Ketrīna.
Imana (70)
Leģendārā modele un Deivida Bovija atraitne nav bieža viešņa uz sarkanajiem paklājiem, taču katra viņas paradīšanās sabiedrībā paliek atmiņā. Arī šī modes nama "Harris Reed" tērps no zīmola 2026. gada pavasara/vasaras kolekcijas, kurā viņa pozēja ceremonijā "British Fashion Awards".
Mišela Jeo (63)
Viena no šā gada gaidītākajām filmām viennozīmīgi bija mūzikla "Ļaunā" otrā daļa. Tajā bija redzama arī "Oskara" balvas ieguvēja, kura filmas pirmizrādē Ņujorkā aizēnoja visus, tostarp galvenās lomu atveidotāju Arianu Grandi! "Givenchy" kleita no 2026. gada pavasara/vasaras kolekcijas bija ļoti drosmīga izvēle. Ekstravaganto koptēlu papildināja "Mikimoto" kaklarota.
Redžina Hala (54)
Kādreizējā tīņu šausmeņu karaliene izgāja sabiedrībā "Cong Tri" tērpā no 2026. gada pavasara/vasaras kolekcijas. Kleitas krāsa viņai piestāvēja, taču tērpa piegriezums varēja būt labāks.
Reičela Zeglere (24)
Sniegbaltītes lomas atveidotāja jaunākajā pasakas ekranizācijā izskatījās teju perfekti "Alex Perry" vakartērpā un ar "Chopard" rotām.
Rozamunde Paika (46)
Britu aktrise īsti nespēja iznest šo Dior tērpu, taču tā nav kleitas vaina.
Zoja Deiča (31)
Populārā aktrise, apmeklējot "Gotham Awards" balvu pasniegšanas ceremoniju "Prada" tērpā, izskatījās gluži kā cālis.