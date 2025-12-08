Pašmāju slavenības Japānā piedzīvo asinis stindzinošus notikumus nakts tumsā; Kašeru notur par mafijas locekli
Pašmāju ceļošanas šovā "Četri uz koferiem" dalībnieki devušies uz eksotisko Japānu.
Apskatījuši pasaulē augstāko torni "Tokyo Skytree", ceļotāji – TV personība Armands Simsons, komiķe Anete Bendika, multimākslinieks Kašers un psihoterapeite Diāna Zande – ar autobusu devās uz Armanda sarunātajām naktsmītnēm. Kad četrotne izkāpa pieturā, apkārtni sedza absolūta tumsa, blīva migla un dziļš klusums, kas ātri vien raisīja asociācijas ar šausmu filmas sižetu.
"Mēs esam kā ezītis miglā," noteica Bendika, kamēr autobuss pazuda nakts aizsegā. Situāciju sarežģīja fakts, ka tas bija pēdējais autobuss tajā dienā, tādējādi atpakaļceļš vairs nav iespējams. "Mums nevajadzētu tā pa ceļu iet, vai ne?" jautāja Anete, savukārt Diāna papildināja, ka bez atstarotājiem pastāv liels risks, ka garāmbraucošo auto vadītāji viņus neieraudzīs. Tikmēr Kašers šaubījās, vai viņi vispār virzās viesnīcas virzienā. Lai vismaz kaut ko saredzētu, visi ieslēdza tālruņu lukturīšus. "Šī būs romantiska filma vai šausmene?" pajautāja Bendika, uz ko Diāna atbildēja, ka tā būs "romantiskā šausmu filma". Anete, Kašers un Diāna seko Armandam, kurš ved pārējos gar ceļa malu. Brīdī, kad viņiem pretim brauc auto, Kašers ar visu koferi gandrīz iegāžas zālājā.
Pēc kāda laika Anete jautā, kāpēc viņa iet pēdējā. "Pēdējos noslepkavo vienmēr pirmos," joko Bendika. Tikmēr Diāna sacīja, ka viņa var iet pēdējā, galvenais, lai viņi virzītos pareizā virzienā. "Klausies, viņš tagad rāda uz otru pusi…" spriež Armands, un Kašers secina, ka ir jādodas atpakaļ.
Filmēšanas grupai rodas ķecerīga doma nobiedēt ceļotājus, ko arī īsteno. Anete pamatīgi nobīstas, aizmetot gan ūdens pudeli, gan pagrūžot savu koferi, pašai atsitoties gar metāla ceļa nožogojumu. "Ak mans Dievs! Un es teicu, ka nav tik slikti," izsaucās Anete, kamēr pārējie piebilda, ka tas bija "kruta" un ka "sirds sitas".
Pēc ilgākas klīšanas ceļotāji pēkšņi secina, ka ir atgriezušies tieši tajā pašā vietā, no kuras sāka ceļu. Pēc 15 minūšu ilgas maldīšanās viņi uzkāpj kādā kalnā, kuras galā ir ēka, taču tā nemaz neizskatās pēc viesnīcas. Kašers nolemj piezvanīt pie durvīm, taču neviens tās neatver. Slavenības spriež, ka mājas iedzīvotāji varētu neatbildēt, jo Kašeram ir tetovējumi. Japānā tetovējumi ir pārsvarā tikai japāņu mafijas pārstāvjiem, tāpēc bažas ir saprotamas.