"Man patīk viss mākslīgais!" Pašmāju mīlas šovu zvaigzne Laura Bērziņa izrāda jaunās krūtis
Šova "Karsti. Krēta" zvaigzne Laura Bērziņa, ko daudzi atceras kā Lauru no Madonas, piedzīvo iespaidīgas pārvērtības.
Laura ir piedalījusies vairākos iepazīšanās šovos - "Karsti. Krēta", "Mīla kemperī", "Mīlestība bezceļos". Un tieši viņas iespaidīgā pēcpuse, pašai stumjot džipu pa dubļu jūru, ir tā, kas redzama "Mīlestība bezceļos" reklāmās.
Kad šova veidotāji, atbalstītāji un dalībnieki Siguldā svinēja jaunā raidījuma pirmizrādi, spilgtās dalībnieces klāt nebija, jo atlaba pēc iespaidīgām pārvērtībām. Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" viņa par tām izstāstīja, neko neslēpjot. “Esmu piedzīvojusi lielas un ilgi gaidītas pārmaiņas. Tajā dienā, kad visi svinēja, es gulēju gultā un atveseļojos pēc operācijas. Svinības bija Siguldā, bet es dzīvoju Madonā – tas tomēr ir gabaliņš. Ārsts man ieteica kādu laiku nesēsties pie stūres,” iesāk Laura, atklājot, ka piepildījusi sen lolotu sapni par krūšu palielināšanu, pēc kā vēl lieto pretsāpju tabletes, jo “viss dzīst”, taču sajūtas nu jau esot “daudz labākas nekā pirmajās dienās”, kad sāpējis “šausmīgi”.
“Mana dzīve bez botoksa nav iedomājama!” viņa smej, atzīstot, ka botoksa un filleru injekcijas ir ikdiena jau kopš 19 gadu vecuma. Tagad Laurai ir 21. “Jo agrāk sāc, jo labāk. Nav jēgas vecumā sākt sevi lāpīt – to vajag darīt uzreiz!” viņa piebilst. Arī krūšu operācija bijusi solis pretī sevis uzlabošanai. Laura stāsta, ka devusies uz Turciju, kur all inclusive atpūtu apvienojusi ar kārotās operācijas veikšanu. Vaicāta, kas pamudinājis uz šādu lēmumu – iespējams, "Karsti. Krēta" filmēšanas laikā radušies kompleksi, jo galu galā filmēšana bieži notika peldkostīmos un pie baseina –, Laura pieļauj, ka “var jau būt”. “Man vienmēr bijušas mazas krūtis, un es gribēju lielākas. Tam bija jāsagatavojas. Nauda nebija galvenā problēma – skaistumkopšanai netaupu. Gadu laikā sevī esmu ieguldījusi vairāk nekā desmit tūkstošus eiro. Bailes gan bija – tā tomēr bija mana pirmā operācija,” stāsta Laura.
Mīlas šovos Laura savu otro pusīti līdz šim nav atradusi. Taču pirmos sarežģītos brīžus pēc operācijas viņa nepārdzīvoja viena – līdzi uz Turciju devās mamma. “Sākumā viņa skatījās skeptiski, bet beigās piekrita un ļoti mani atbalstīja. Man ir forša mamma! Ielikt implantus nav tas pats, kas desmit reizes sašpricēt lūpas. Man patīk viss mākslīgais – jo vairāk, jo labāk!” viņa atklāti saka.
Kāpēc tieši Turcija, nevis Latvija? Laura smejas: “Ne jau tāpēc, ka lētāk. Es gribēju uzreiz efektu! Ja taisītu Latvijā, man noteikti ieteiktu pakāpeniski pāriet uz lielāku izmēru, bet es gribēju, cik iespējams lielākas. Tur arī ielika izšķīstošās šuves, tāpēc nav jālido atpakaļ uz Stambulu, lai tās izņemtu.” Tagad Laura dzīvo mierīgi – jāievēro vairāki ierobežojumi, lai viss pilnībā sadzītu. “Mazliet sāp, bet tas ir nieks, salīdzinot ar pirmajām dienām,” viņa saka. “Tiklīdz būs iespēja, taisīšu arī nākamo operāciju – gribu vēl lielākas krūtis.” Izrādās, plāni ar to nebeidzas. Laurai padomā arī "Brazilian Butt Lift" - procedūra, kuras laikā taukaudi no citām ķermeņa zonām tiek pārstādīti sēžamvietā. “Tas gan nebūs uzreiz, bet noteikti ir manos nākotnes plānos,” viņa atklāj.
